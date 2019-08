Los sindicatos urgen a Sánchez a volver a negociar con Iglesias

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Lo último con Iglesias !!!!!!! Este elemento no es imprescindible en la política de España. No queremos gente que está criticanto la dictadura de Franco cuando está defendiendo un régimen dictatorial de su amigo Maduro por ejemplo.Un personajillo que apoya a etarras asesinos, no es de confianza en un gobierno.Por mi, que desaparezca del mapa es lo mejor.No se ni como hay gente que le vota.