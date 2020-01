El soberanismo arropa a Puigdemont y Comín en Estrasburgo

El 'expresident' Carles Puigdemont y el 'exconseller' Toni Comín se estrenarán este lunes en Estrasburgo como eurodiputados de pleno derecho. El primer pleno del año de la Cámara comunitaria vendrá precedido por varias imágenes de gran carga simbólica para el independentismo catalán, que desplaza a la ciudad francesa a los máximos representantes institucionales: el 'president', Quim Torra; el presidente del 'Parlament', Roger Torrent, y buena parte del Gobierno catalán. La cita tendrá un sabor agridulce para el soberanismo, después de que la Eurocámara decidiera el viernes despojar al exvicepresidiente Oriol Junqueras de su escaño.

Torra, acompañado por el vicepresidente Pere Aragonès y los 'consellers' Alfred Bosch, Damià Calvet, Miquel Buch y Meritxell Budó, acompañarán a Puigdemont y Comín a las 13.15, hora prevista de la entrada de estos en el Europarlamento, tras lo cual atenderán a la prensa. Luego saldrán de nuevo para participar en una concentración independentista organizada por el colectivo Omplim Estrasburg a las puertas del edificio. En ella se denunciará la ausencia de Junqueras, entre otros mensajes.

Últimos trámites

Tras un almuerzo con el 'Govern', los dos nuevos eurodiputados completarán el trámite administrativo de recogida de documentación y accederán al hemiciclo para participar en su primer pleno, que dará comienzo a las 17.00 horas y se alargará hasta el jueves. Lo primero que hará el presidente de la Eurocámara, el italiano David Sassoli, será comunicar que Puigdemont y Comín son nuevos integrantes del Parlamento.

Está previsto que ambos intervengan en la sesión, tal como apuntó Comín en RAC-1. Será entre el martes y el miércoles, dado que el grupo al que pertenecen, el de no adscritos, les ha facilitado la posibilidad de un turno de palabra en alguno de los asuntos que se discutirán. Será necesariamente una intervención breve, de un minuto y medio a lo sumo, que ha de ceñirse a lo que se esté debatiendo. Puigdemont y Comín probablemente no usen el catalán que no se transcribe, sino alguna lengua oficial de la Eurocámara.

En paralelo, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, se reunirá con los vicepresidentes de la Eurocámara Heidi Hautala y Dimitrios Papadimoulis.

La ausencia de Junqueras

La ausencia de Junqueras será otro foco de la jornada, cuando sigue viva en el independentismo la enésima controversia interna, por el plan fallido de Torra de facilitar un permiso a Junqueras aunque el Supremo vetase su desplazamiento a Estrasburgo. Los más cercanos a Puigdemont sostienen que el líder de ERC podría haberse acogido a un permiso de la consejería catalana de Justicia y que quizás no lo aceptó para no incomodar al PSOE. Esquerra acusa a JxCat de lanzar una propuesta inviable que hubiera perjudicado a los intereses judiciales de Junqueras.