«Son temas de hace dos legislaturas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no mostró demasiada inquietud por la imputación de dos de sus predecesoras, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, de las que en su día se declaró «orgullosa heredera». «Son temas que son de hace más de dos legislaturas y lo que tengo que hacer es dedicar el tiempo a aquello para lo que me han votado. Llevamos dos meses de legislatura perdidos con pactos y necesito afrontar situaciones como el desafío del brexit, que tenemos una recesión en ciernes, seguir reduciendo las listas del paro, las listas de espera hospitalarias o los servicios públicos», afirmó Ayuso en declaraciones a Onda Cero. No obstante, reconoció que «se hablará durante un tiempo» de este escándalo de corrupción.

El socio del PP en el Gobierno madrileño, Ciudadanos, se limitó a subrayar que ni Aguirre ni Cifuentes tienen ya cargo público alguno.