Subidas de sueldo para los ediles de Sevilla, Málaga y Huelva para inaugurar el mandato municipal

Es acorde la remuneración de los concejales municipales con la labor que desempeñan? Esa es la pregunta que parecen haberse hecho las nuevas corporaciones municipales en Andalucía, que dan por completamente superada la crisis económica y el ahorro que ésta trajo consigo. Los alcaldes han iniciado el nuevo mandato con una actualización de sus salarios que en algunos casos puntuales ronda el 43%, como ocurrirá desde este viernes en Sevilla, gobernada por el PSOE, o en Huelva, donde el regidor socialista aplicará un incremento del 27%. En esta ocasión, no hay demasiados matices según el color político: en Málaga, gobernada por una coalición de PP y Cs, el acuedo unánime ha sido para un aumento del 20%.

La subida salarial en el Ayuntamiento de Sevilla, el primero del nuevo mandato y que se denomina de organización porque se centra trata simplemente en repartir tareas y determinar el funcionamiento de los próximos cuatro años, se ha aprobado con el voto a favor de PSOE y del PP, la abstención de Cs y el voto en contra de Adelante Sevilla, la marca de Adelante Andalucía (Podemos e IU). El incremento será del 33% para los concejales de gobierno y de diez puntos más, un 43%, en el caso de los concejales de la oposición.

Fuentes municipales justificaron esta subida en una actualización de las remuneraciones, muy por debajo de ciudades con similar número de habitantes como Málaga, Valencia o Zaragoza y que estaban congeladas desde 1991. Así, el alcalde, Juan Espadas, cobraba hasta el momento 63.500 euros anuales, uno de los sueldos más bajos entre los regidores de las grandes capitales españolas y muy lejos de los sueldos de Madrid y Barcelona. Asimismo, el equipo de gobierno confía en que con este incremento sea posible atraer a altos cargos para las sociedades y organismos municipales, reacios hasta el momento a reducir sus retribuciones para ajustarse a la norma que impide que cobren más que el primer edil.De esta forma, a partir de ahora Espadas contará con unos 84.000 euros anuales, una cifra lejos aún del tope salarial limitado por ley y que, en caso de capitales de más de 500.000 habitantes, se establece en el equivalente a un cargo de secretario de Estado, unos 120.000 euros. Para el resto de la corporación, los tenientes de alcalde y portavoces de los grupos políticos pasan de 53.700 a 71.600 euros, mientras que los ediles sin responsabilidades de gobierno cobrarán 52.640 euros frente a los 36.725 actuales.

No obstante, desde el Consistorio hacen hincapié en que la medida beneficiará sobre todo a los concejales de la oposición, especialmente aquellos no liberados, que en la teoría no tienen dedicación absoluta y deben compaginar su tarea municipal (cobrando un máximo del 75%) con su empleo habitual. En Sevilla hay 9 ediles en esta situación, que cobraban 24.000 euros y que tenían muy difícil, explican las fuentes, encontrar empresas privadas que quisieran completar ese 25% del sueldo restante. De esta manera, con la nueva tabla salarial, sustentada en un informe elaborado por la Alcaldía, ese tope se sitúa ahora por encima de los 36.000 euros, compensando esos obstáculos y permitiendo que puedan seguir dedicándose a tiempo completo al consistorio e incluyendo dietas exclusivas para estos ediles por asistencia a los plenos.

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN EN HUELVA

Una situación similar se vive en Huelva, donde la mayoría absoluta del PSOE ha permitido sacar adelante una subida del 27% en el sueldo de los cargos públicos del gobierno. En el caso del alcalde, Gabriel Cruz, el incremento será del 14%, pasando a cobrar 70.000 euros al año. PP y Cs se han abstenido, reprochando que el aumento salarial no se haya aplicado a los portavoces y asesores de los grupos municipales. Adelante Huelva ha sido la única formación que votó en contra afeando la diferencia de sueldo entre el equipo de gobierno y los vecinos de la ciudad, que tiene una de las rentas per cápita más bajas del país.

ACUERDO UNÁNIME EN MÁLAGA

En Málaga, gobernada desde mayo por una coalición entre PP y Cs, la renovación salarial será de un 20%, según el acuerdo adoptado el martes por unanimidad por el equipo de gobierno y la oposición formada por PSOE, Adelante Andalucía y que deberá ser ratificado ahora en pleno. El incremento se justifica en la necesidad de compensar las sucesivas reducciones realizadas durante la crisis, y atraer además a gestores del sector privado. Así, el veterano Francisco de la Torre (PP) percibirá desde ahora 13.000 euros más en su sueldo, hasta situarse en los 78.219 euros, mientras que los tenientes de alcalde se situarán en los 68.000 y los concejales con tarea de gobierno, en 62.500 euros. Por su parte, los ediles que no tienen dedicación exclusiva alcanzarán ahora los 45.000 euros al año.