El Supremo pide informe al fiscal sobre la ampliación de querella de IU contra el rey emérito

Está bien claro que para no dar más mistos a los antimonarquicos para siguin con sus arengas contra el campechano y de rebote contra nuestro Rey Felipe,lo mejor para cerrarles la boca ,es darles bien en el morro con tolerancia cero con los presuntos casos de presunta corrupción lo cometa quien quiera que sean los presuntos jetas. Lo de tantos casos de presunta corrupción dados en España es para que los no somos presuntos de nada sintamos pero que mucho cabreo . Por eso ya es hora de ver que en democracia España no es jauja para ningún presunto sea quien quiera que sea.