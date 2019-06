El Supremo suspende la exhumación de Franco hasta que dicte sentencia

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

HACE AÑOS QUE YA NO TENDRIA QUE ESTAR DONDE ESTA. NO INPORTA EL ESPERAR UNOS MESES MAS , PERO OJALA QUE LO NACIDOS YA EN DEMOCRACIA YA NO TENGAN EL MISMO PROBLEMA CON EL SE ESTA ENCONTRANDO EL GOBIERNO DE PEDRO SACHEZ QUE POR LO MENOS MUESTRA TENER TALLA DEMOCRATICA Y POR FIN SE QUIERE SACAR EL DICTADOR DEL LUGAR QUE TIENE QUE SER DE CONCORDIA DE LOS FALLECIDOS EN LA GUERRA FUESEN DE LA IDEOGIA QUE FUESEN . YA CREO QUE TOCA VER AL DICTADOR FUERA DE ESE SANTO LUGAR .