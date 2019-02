Torra viaja a Bruselas sin escoltas por un veto del Gobierno

Por primera vez desde hace años, un presidente de la Generalitat ha viajado al extranjero sin escolta de Mossos d'Esquadra. Este lunes, el president Quim Torra ha tenido que desplazarse a Bruselas sin el servicio de seguridad de la Policia de la Generalitat, según han confirmado a este diario fuentes conocedoras de los hechos.

La razón es que el Ministerio del Interior remitió la semana pasada una orden por la que prohibía que mossos d'esquadra de servicio pudieran salir de territorio catalán para acompañar a Torra en este viaje. Ese permiso de Interior es necesario cada vez que un escolta de los mossos ha de viajar al extranjero para acompañar a algún alto cargo público. La conselleria de Interior no ha querido ni confirmar ni desmentir la información.

Por el momento, se desconoce si ese veto ha sido puntual o si se va a mantener en el tiempo.

La cuenta @Guillerias, de mossos independentistas, ha denunciado este lunes que el veto es una represalia por la no aprobación de los presupuestos.

El Ministerio del Interior dirigit pel PSOE ha desautoritzat que l’escorta del president Torra l'acompanyi, avui, a Bèlgica.

És una represàlia per no donar suport als PGE?

Un altre incompliment de la llei per part dels autoanomenats ‘constitucionalistes’ !!! pic.twitter.com/WMDmr7K8nn