Tres periodistas leerán el manifiesto de la concentración por la unidad de España

[...] han rechazado la presencia de grupos "que no defiendan los valores democráticos y de convivencia"[...]. Pues si los propios partidos que fomentan la manifestación se rechazan a si mismos va a ser de mucha risa la manifestación. Leyendo los 100 puntos de Vox ya muestran que no defienden ningun valor de convivencia. Los valores democráticos del PP y Cs se van cuando le dan el poder a las multinacionales extranjeras como les paso con Endesa, mal vendida a Enel y Gamesa, fagocitada por los alemanes. Además de no tener ni idea de como funciona la eleccion de un presidente del gobierno, no saben que lo elige el congreso de los diputados por lo que se extrae de sus afirmaciones de que Sanchez no ha sido elegido... en fin, menudos lumbreras estan hechos estos del tendido al sol.