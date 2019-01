El tribunal del 'procés' citará a Rajoy como testigo por su contacto con Puigdemont

Los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgarán a los 12 líderes del 'procés' sigue trabajando en el auto en el que determinará qué prueba se realizará durante el juicio que se calcula que empieza "en fechas próximas al 5 de febrero". No obstante, a medida que avanzan sus deliberaciones han ido trascendiendo algunas de sus decisiones, como que aceptará el testimonio del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o que se rechazará el de todos los procesados por los mismos hechos que se juzgarán, como es el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o de los seis exmiembros de la Mesa del Parlament que serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Fuentes jurídicas señalaron que Rajoy será citado en relación con el intercambio de cartas que mantuvo con el 'expresident' en relación a la proclamación o no de la independencia unilateral de Catalunya. Esta será la segunda vez que declare como testigo en un juicio; la primera, fue en el de la primera época de la Gürtel.

Las mismas fuentes explicaron a EL PERIÓDICO que en un juicio se puede llamar a declarar como testigo a un imputado en otro procedimiento, pero no a uno que sea investigado en el mismo. Tal es el caso de Puigdemont, que de no haber huido a Waterloo también sería juzgado, pero también de los seis exmiembros de la Mesa del Parlament, a los que únicamente se procesó por desobediencia y que finalmente serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Para explicarlo de una forma muy simple: no es compatible que como testigos estén obligados a decir verdad con su condición de procesados, lo que les exime de decir verdad.

Tampoco será citado como testigo el Rey, solicitado como testigo por la defensa del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, por el discurso que realizó el 3 de octubre en relación con el referendum ilegal celebrado dos días antes en Catalunya. Esta decisión era la prevista, según reflejaba el propio escrito de defensa que reproducía el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a todos los ciudadanos a acudir a una citación similar, con la excepción del monarca, su consorte o el regente.

TAMPOCO COSIDÓ

El criterio que está manteniendo al alto tribunal para aceptar o rechazar la prueba es que las personas solicitadas aparezcan en los escritos de acusación, fundamentalmente el de fiscalía, en relación a hechos que pueden ser constitutivos de rebelión o sedición, según su criterio, o ser inocuos penalmente para las defensas.

Por esa razón también será rechazada la petición de algunas defensas de que declare el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. Su testimonio se solicitaba en relación al wassap que motivó que el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, renunciara a presidir el Tribunal Supremo porque en él se atribuía la capacidad de controlar por detrás el tribunal. Esos hechos fueron ya descartados por el Supremo al rechazar la recusación de Marchena y no guardan relación alguna con lo ocurrido en Catalunya hasta la declaración unilateral de independencia catalana.

RECESOS EN LA SALA DE LA "ASPIRINA"

Por su parte, ante la proximidad del juicio se van tomando decisiones gubernativas y administrativas destinadas a su desarrollo. La Sala de Gobierno del alto tribunal ha decidido que los procesados presos sean recluidos en la sala del alto tribunal, conocida como la 'aspirina' por la forma de la mesa que ocupa su parte central, desde su traslado al palacio de las Salesas y durante los recesos de la vista .