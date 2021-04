Urkullu pide a Sánchez prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo

El lendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que prorrogue el estado de alarma más allá del 9 de mayo, fecha en que decae el actual decreto. En una entrevista en Radio Euskadi, Urkullu ha advertido de que sin estado de alarma, las autonomías vivirán una situación "muy delicada", con problemas jurídicos para mantener las restricciones contra el coronavirus.

Desde que Sánchez apuntara que no tiene intención de prorrogar el estado de alarma, los gobiernos autonómicos temen un caos legal. Algunos de ellos, como el de Euskadi, València o Andalucía, han venido alertando de los problemas que pueden tener para imponer y hacer cumplir restricciones. Estas dependerán de que la justicia avale las medidas.

El lehendakari ha subrayado que la pandemia "existe y va a existir durante muchos meses todavía, hasta que llegue la inmunidad de rebaño" y, aunque "la luz de esperanza" son las vacunas, el flujo de llegada de dosis y su administración son una incertidumbre, por lo que no se puede plantear un escenario del final de las medidas restrictivas. Por ello, ha considerado "necesario mantener el estado de alarma" y ha pedido al presidente que "sea consciente" de que las comunidades autónomas necesitan garantías jurídicas.

Si el Gobierno no renueva el estado de alarma, "en la sociedad puede haber una relajación y un exceso de confianza" y además las instituciones se verán "en una situación de incapacidad operativa" para adoptar medidas sanitarias que eviten contagios y "con insuficiencia de garantías jurídicas", ha reflexionado.

Ha explicado que sin el estado de alarma no se podrían mantener las limitaciones de los derechos fundamentales y así no se podrían mantener prohibiciones de grupos de personas o las limitaciones de movilidad o el toque de queda, por ejemplo. De cara al verano, ha dicho, "deberíamos ser aún más estrictos" que el año pasado en el cumplimiento de las medidas sanitarias debido a la alta presión hospitalaria que hay ahora y que no hubo el verano anterior porque acababa de terminar el confinamiento total.