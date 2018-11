Valencia multará con hasta 120.000 euros las terapias para modificar la orientación sexual

En la Comunitat Valenciana los tratamientos que prometen modificar la orientación sexual van a salir muy caros, concretamente a quien los oferte. La aprobación en Les Corts de la Ley LGTBI supone que se castigará como infracción muy grave, con multas desde 60.001 hasta 120.000 euros, este tipo de prácticas.

El artículo 7 prohíbe explícitamente "la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionameinto destinadas a modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas". "Son una auténtica tortura y una crueldad y nos vamos a situar como un territorio libre de esas terapias", ha explicado la vicepresidenta Mónica Oltra, desde cuya Conselleria de Igualdad se ha impulsado la norma.

"Tenemos que enseñar a la sociedad que no se puede jugar con la vida de menores, de adolescentes o de cualquiera que no tenga aún consolidada su opción. Es muy peligroso ese mensaje que dice a las personas que pueden someterse a esas terapias y que ya no va a tener problemas de cara a la sociedad sin tener en cuenta cómo se siente esa persona consigo misma", ha explicado a EL PERIÓDICO Àlec Casanova, coordinador general de Lambda.

Colegios concertados y privados

Precisamente ese artículo, cuya eliminación reclamaban por entender que puede no cumplir la Constitución, ha sido uno de los motivos por los que el PP se ha abstenido en la votación, frente a los votos favorables de PSPV, Compromís, Podem y Ciudadanos. Han remarcado, eso sí, estar en contra de estas técnicas.

Los populares argumentan que algunas de las propuestas en materia de educación, que incluyen protocolos de prevención, acompañamiento e intervención en casos de acoso o violencia, formación del profesorado y promociones de la igualdad en la diversidad, pueden ir contra la libertad de ideario de los centros concertados y privados y contra la libertad de cátedra.

Pero Fran Ferri, diputado de Compromís, ha recordado que hace apenas cuatro años en la Universidad Católica se equiparaba "la homosexualidad con el tabaquismo" y ha apuntado que "no podemos dejar ninguna puerta abierta a la homofobia" en los centros de enseñanza. "Por fin nos incorporamos a esas legislaciones avanzadas en el mundo que apuestan por la igualdad y la diversidad como un valor social", ha señalado Oltra, que ha remarcado que el texto establece la igualdad y la no discriminación "desde la infancia hasta la última etapa de la vida".

Gestación y adopción

"Incluye las medidas para que se genere una igualdad real en la vida y una lucha contra los delitos de odio, la homofobia y las actitudes de desprecio o discriminación en el mundo que sea, en el laboral, en la enseñanza o en el ocio", ha destacado. El texto apunta que "por lo menos" todos los municipios con más de 50.000 habitantes contarán en sus policías "con un grupo especializado en prevención de delitos de odio"También se creará un "servicio de acogida residencial para personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad o de exclusión" a causa de su condición.

La ley obliga al sistema sanitario público a promover "programas y protocolos específicos que den respuesta a las necesidades propias y a la salud sexual y reproductiva de las personas LGTBI".También garantiza el acceso a técnicas de reproducción asistida, "siendo beneficiarias todas las personas con capacidad gestante o sus parejas" y que no habrá discriminación "en la valoración de la idoneidad" en los procesos de adopción acogimiento familiar.

Durante el debate, Ferri ha colgado en su escaño la bandera del arco iris, que finalmente ha quedado sobre el escaño de Oltra después de que ambos se hayan fundido en un abrazo tras la aprobación de la ley.