Portazo de Vox: deja a los gobiernos de PP y Ciudadanos en minoría tras pasar a la oposición

Vox, la formación de Santiago Abascal, ha hecho público el acuerdo firmado con el PP por el cual ambas formaciones se comprometían a crear "Gobiernos de coalición PP-Cs-Vox" en aquellos territorios donde las tres formaciones sumasen una mayoría. Sin embargo, el pacto no ha llegado a buen puerto en algunos Ayuntamientos y el portavoz de Vox en el Congreso, Ivan Espinosa de los Monteros, ha anunciado la decisión del Comité Ejecutivo de su partido de "renunciar a ocupar ningún cargo de responsabilidad, de ningún tipo, en ninguna entidad" donde se haya incumplido para pasar a la oposición.

"Vox da por roto el acuerdo en todas aquellas localidades y pasa a la oposición", ha sentenciado el dirigente de extrema-derecha tras acusar a populares y liberales de "no ser de fiar". De esta manera, en aquellos consistorios donde los ultras no hayan tocado poder dejarán en minoría a los gobiernos de PP y Cs. Un ejemplo concreto es el del Ayuntamiento de Madrid.



Documento firmado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y su homólogo en Vox, Javier Ortega-Smith.

"El PP firmó a sabiendas un pacto con Cs que era incompatible con el acuerdo firmado con Vox", ha señalado Espinosa de los Monteros, haciendo hincapié en que el documento contenía, "con absoluta claridad", un acuerdo para conformar "gobiernos de coalición PP-Cs-Vox".

El dirigente de ultra-derecha ha lamentado que ante su intento de hacer cumplir el pacto la "única respuesta ha sido la acusación permanente de que esto era una lucha de por los sillones". A continuación, ha señalado que "lo irónico es que los que lanzan esta acusación lo hacían cómodamente desde sus sillones".

MADRID Y MURCIA

Tras romper las relaciones con PP y Cs por el incumplimiento del acuerdo firmado, los candidatos de Vox a la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, y a la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Iliarte, explicarán cuál será su posición de cara a la conformación de gobierno.

En ambos territorios, los votos del partido de extrema-derecha son necesarios para conformar Ejecutivos de derechas. No obstante, Espinosa de los Monteros, ha señalado que ambos dirigentes autonómicos harán mañana "pública su posición" y pondrán "encima de la mesa, públicamente, las medidas" que consideran que son "urgentes" en estas regiones.

CONGELADO EL DIÁLOGO

En Madrid, los de Abascal venían avisando desde hace unas semanas de que no seguirían negociando con los populares sino obtenían consejerías de gobierno en el Consistorio de la capital.

Hace una semana, Monasterio ya dió por congelado el diálogo con los de Pablo Casado por no respetar el documento firmado entre ambas formaciones donde se establecía que el partido de extrema-derecha ocuparía "concejalías de gobierno y puestos de responsabilidad directiva de entes municipales". Ya en ese momento, la dirigente madrileña advirtió de que si estaban hablando "de socios que no son fiables, no tendrá ningún sentido volver a sentarse".

Pese a que al día siguiente, el pasado martes, se producía una reunión entre Martínez-Almeida, el secretario general ultra, Javier Ortega Smith, el portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, las sensaciones no terminaron de ser positivas.

A las 13 horas comparecerá el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso y cabeza del comité negociador, Iván Espinosa de los Monteros, para avanzar esta decisión tomada en el marco de las negociaciones del Gobierno regional.