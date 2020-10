Xavier Pericay rompe el carnet de Cs: "Fue bonito mientras duró"

Uno de los fundadores de Cs, Xavier Pericay, ha decidido romper definitivamente el carnet del partido. El filólogo se da de baja de la formación aunque lleva más de un año sin ocupar ningún cargo.

En julio del 2019 anunció su dimisión como responsables del área de educación y portavoz en el parlamento balear, achacando su marcha a "cuestiones de funcionamiento interno" del partido. Pericay había apoyado al sector crítico durante las primarias en las que Inés Arrimadas salió elegida tras la marcha de Albert Rivera y defendió durante la campaña propuestas para mejorar la democracia interna en apoyo del otro candidato, Francisco Igea.

Pericay ha dado a conocer su decisión en un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter, en el cual ha expresado que "fue bonito mientras duró" junto a una captura de pantalla de la tramitación de su baja.

Fue bonito mientras duró pic.twitter.com/p768obOOcv — Xavier Pericay (@xpericay) October 31, 2020

En declaraciones a Europa Press, Pericay ha sostenido que "es una decisión que no se produce por nada en concreto, sino que se debe a un cúmulo de circunstancias". Aunque ha reconocido que "el detonante se puede decir que fue la votación del jueves en el Congreso, donde se debatía el nuevo estado de alarma". Una votación en la que, hay que recordar que Cs votó a favor. "Cuando uno no está de acuerdo con las decisiones que toma el partido no tiene ningún sentido seguir afiliado", ha concluido.