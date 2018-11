...y Sánchez no tiene prisa

El viaje de Pedro Sánchez a Cuba empezó eclipsado por el agravamiento de la crisis del brexit y terminó ensombrecido, además, por las dudas sobre cuánto tiempo podrá continuar al frente del Gobierno. En su visita a La Habana, el presidente del Gobierno se vio obligado a volver a poner la mirada en su principal aliado parlamentario, Pablo Iglesias, que desde Madrid le recordó su situación de fragilidad y anunció que se prepara para unas elecciones que no pueden tardar.

Visiblemente contrariado, Sánchez intentó quitarse esa presión de encima y jugó con la fecha electoral, sobre la que hasta ahora ha dado versiones con amplios matices de diferencia. Desde su rueda de prensa en la residencia del embajador español en La Habana, respondió que todavía va a seguir gobernando y situó el adelanto electoral en un horizonte abierto a interpretaciones. «Va a haber unos cuantos meses, bastantes meses por delante antes de que se produzca ese episodio», señaló. No concretó más, aunque Iglesias prepara las candidaturas para tenerlas listas en febrero.

El jefe del Ejecutivo dijo que le quedan todavía medidas por aprobar y que no se irá antes de validarlas. Mencionó la subida del salario mínimo a 900 euros, las prestaciones a mayores de 52 años y desarrollar el pacto de violencia de género. Todas ellas las puede hacer vía real decreto. De hecho, el Gobierno da por garantizado que el incremento del SMI se aprobará en diciembre en el Consejo de Ministros para que pueda entrar en vigor con fecha 1 de enero del 2019. También la recuperación del subsidio del desempleo puede estar operativa cuando empiece el próximo año. De modo que la expresión «unos cuantos meses» en realidad no implica necesariamente resistir al frente de la Moncloa un largo periodo de tiempo, sino que el horizonte de legislativas en primavera sigue siendo válido.

EL GOBIERNO «ESTÁ GOBERNANDO» / En su intento por quitarse la presión de los hombros, Sánchez atribuyó la decisión del secretario general de Podemos a una lógica partidista. «El Gobierno está gobernando. Le pediría al señor Iglesias que se tome su tiempo, que las votaciones en el Congreso de los Diputados se encuentran en cada votación», recomendó desde la única (y fugaz) rueda de prensa que celebró en La Habana.

No quiso ahondar en detalles ni explicó si el movimiento de los morados viene a constatar en realidad un previsible alejamiento del PSOE ante unas elecciones que están cerca. No concretó su anuncio, el pasado martes, de que la ausencia de Presupuestos le obligará a «acortar» la legislatura. No confirmó si está pensando en hacer coincidir los comicios con las elecciones del 26 de mayo en un superdomingo.

Y tampoco expresó cómo interpreta que su principal aliado, a quien debe en buena medida el éxito de la moción de censura, asuma que es imposible gobernar a través de decretos ley.