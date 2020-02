Zapatero: el Gobierno ha gestionado "absolutamente" bien el caso Delcy Rodríguez

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha gestionado "absolutamente" bien el caso del viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. "Me resulta insólito, insólito a la vez que tranquilizador que la oposición haga de Venezuela un tema de oposición, casi el primer tema de oposición en estos momentos", ha manifestado en declaraciones a los medios en la Universidad de Almería (UAL).

Zapatero ha añadido que esto indica que la "evolución del país es buena o que tenemos una oposición con una carencia de imaginación, recursos, músculo, muy notable". "Felicitar al Gobierno, si la oposición sólo tiene a Venezuela es porque las cosas se están haciendo muy bien", ha manifestado. Ha apuntado que le gustaría ver a la derecha apostar por "soluciones pacíficas" ante problemas "difíciles y conflictivos". "Pienso en Irak, en Venezuela, siempre el registro es el de la salida confrontacional, demonizar a unos y avalar todo el uso de la fuerza", ha apostillado.

Por ello, considera que el Gobierno y la Unión Europea (UE) deben mantener "ese principio constitucional de la UE" que es la solución pacífica de los conflictos. Cree que, desde su experiencia parlamentaria, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dado "muchísimas explicaciones, más que suficientes" sobre su encuentro con la número dos de Nicolás Maduro, sosteniendo que si la oposición defiende que Rodríguez no podía entrar en España, la realidad es que "no entró".

Reforma del Código Penal

"Es el surrealismo máximo, la política no se puede convertir en surrealismo. El surrealismo máximo es ver si estaba en el aire, ¿suspendida? ¿Dónde vamos a llegar? Llegó al aeropuerto como otras personas que no pueden entrar, y no entró. Se cumplieron las normas, más allá de lo que pensemos algunos de las normas", ha dicho. Además, ha recordado que el Gobierno "ha reconocido a Guaidó, que es lo que ellos -el PP- quieren". "No les vale nada", ha lamentado el expresidente, quien considera que el PP "pierde por exceso" y pronostica que volverá a "perder" si no cambia su posición.

Al ser interpelado sobre si su trabajo en Venezuela es coordinado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha señalado que informa de los asuntos que cree "relevantes", como ya hacía con el Gobierno de Mariano Rajoy o como hace con otros países: "Como se sabe que estoy tan intensamente vinculado con lo que sucede allí, representantes de la UE me llaman y consultan mi opinión, que puede ser compartida o no".

Por otra parte, Zapatero ha considerado que la modificación del Código Penal relativa a los delitos de rebelión y sedición contribuirá a resolver "una situación tan grave, difícil para nuestra convivencia, nuestro ser y porvenir de España"."Adelante -con la reforma-, es obligación del legislador", ha manifestado, y ha subrayado que, tal y como están redactados, estos delitos "están caducos".

"No hay más que verlo, cualquiera interpreta hoy una acción de esa naturaleza. Cuando redactas el Código Penal lo haces pensando en tanques y acciones de otro tenor", ha señalado. También ha dicho que la reforma de los delitos contra la libertad sexual es una "cuestión fundamental", que considera un "avance más en la libertad, en la igualdad de género, en la dignidad de un país".