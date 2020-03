El 8-M Zaragoza llama a la huelga este domingo

La Asamblea 8-M Zaragoza llama a la huelga para este domingo, Día Internacional de la Mujer, con el lema ‘Si nosotras paramos, se para el mundo’. Como en las ediciones de los últimos tres años, las convocantes esperan “una respuesta masiva”, si bien reconocen que la celebración del puente de la Cincomarzada puede mermar algo la respuesta.

Paz Blázquez, una de las portavoces del colectivo, señaló que “la manifestación se ha convocado a las 18.00 horas precisamente para facilitar la participación, para que más gente pueda asistir”. No obstante, recuerdan que las reivindicaciones del movimiento feminista siguen "intactas", por lo que llaman a movilizarse "contra el patriarcado y por la reivindicación de los derechos de las mujeres". La manifestación partirá de Paraíso para discurrir por paseo Independencia, calle Alfonso y terminar en la plaza del Pilar, donde se leerá el manifiesto.

Un año más, la Asamblea del 8-M en Zaragoza llama a una “huelga laboral, de cuidados y de consumo”, para visibilizar que “si las mujeres se paran, se para el mundo”. A la convocatoria de manifestación global por la tarde, se suman multitud de actividades en los distintos barrios de la ciudad. Desde por la mañana, se realizarán talleres y reuniones-vermut en barrios como San José, San Pablo, Casco Histórico, Delicias, Parque Goya, Picarral, Actur, y los barrios del sur de la ciudad, entre otros.

Ana Lacalle, una de las portavoces de la Asamblea 8-M Zaragoza, recordó la necesidad de "movilizarnos y tejer redes para plantar cara y revertir el patriarcado y el capitalismo". Paz Blázquez recordó algunos de los motivos de la convocatoria, como que "la tasa de paro femenino sigue tres puntos por encima de la de nuestros compañeros varones, la brecha salarial sigue en torno al 25% y las mujeres tienen más difícil el acceso al mercado laboral". En esta movilización, el colectivo quiere también luchar por la "inclusión social de mujeres trans, con diversidad funcional y queer".

HUELGA DE CUIDADOS Y DE CONSUMO

Ariadna Ferrer, portavoz de Consumo y Cuidados de la Asamblea del 8-M, señaló que "las mujeres no solo realizan trabajo de cuidados y en el hogar no remunerados, sino que tampoco está valorado por la sociedad". Además, hizo un llamamiento para realizar un "consumo crítico, alternativo al de gran escala, que implica en demasiadas ocasiones la precarización de puestos de trabajo de mujeres".

Por otro lado, también hay previstas manifestaciones de otros colectivos, como el estudiantil y el de comunicadoras. Según explicó Ferrer, "este año no habrá huelga estudiantil al caer en domingo el 8 de marzo, pero las estudiantes siguen con la lucha feminista y realizarán una manifestación, a las 11.30 horas en la plaza de San Francisco, para concluir en la plaza del Pilar, donde se realizará una comida de traje, una comida popular en la que las participantes aportarán sus alimentos.

CORONAVIRUS

La organización explicó que, tras consultar con el 061, se ha decidido no adoptar ninguna medida de precaución excepcional por la alerta sanitaria del coronavirus. Según explicó Paz Blázquez, "no nos han recomendado establecer ningún protocolo específico, igual que de momento no se están tomando medidas ni en centros comerciales ni en otros lugares con gran afluencia de gente".