Aragón entregará un distintivo de calidad a los colegios con los mejores planes de igualdad

La consejería de Educación, Cultura y Deporte ha iniciado la tramitación de un nuevo distintivo de calidad que se entregará a los centros escolares que implanten los planes de igualdad de mayor calidad. El objetivo es, tal y como ha explicado este martes en la comisión de Educación de las Cortes la directora general de Planificación y Equidad, Ana María Montagud, “analizar y fomentar a calidad de esos planes, así como reconocer a los centros que trabajen en ese sentido”. Además, recordó Montagud, todos los centros deberán contar con estos planes en el 2021 para dar cumplimiento a la normativa del 2018.

La directora general de Planificación y Equidad, Ana María Montagud, ha comparecido en la comisión a petición del consejero del ramo, Felipe Faci, para explicar las medidas puestas en marcha desde el 2018 para dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la violencia de género.

Montagud ha detallado que en el 2019 se destinaron 800.000 euros en materia de formación de escolares, profesores y familias y que en este 2020 continuará con el desarrollo de un distintivo de calidad para validar los planes de igualdad de los centros educativos. “Queremos fomentar y controlar la calidad de estos planes de igualdad que por la Ley 7/2018 tienen que desarrollar los centros educativos porque no queremos que sean papel mojado ni que se guarden en un cajón”, ha indicado.

La directora general ha recordado que desde el 2003 la violencia machista ha supuesto el asesinato de más de mil mujeres, 22 de ellas en Aragón. “La violencia machista es la expresión extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres porque cosifica a estas, que además sufren un proceso psicológico que mina su moral y que, hasta hace poco, ha contado con la connivencia de la sociedad, que recluía el hecho a la parte privada”, ha denunciado.

Dentro de las medidas desarrolladas por Educación, destaca la puesta en marcha del proyecto de patios inclusivos e igualitarios, que llegó en el 2018 a dos centros escolares y que el pasado año se extendió a otros 31 en Zaragoza, 4 en Teruel y 3 en Huesca. Este año, el objetivo del departamento es ampliar el proyecto al medio rural y a aquellos centros en los que hay alumnos con necesidades motóricas específicas. Montagud ha aclarado que no se trata de espacios “en los que se prohíba jugar al fútbol, tal y como se ha dicho alguna vez en esta Comisión”, sino que pretenden ofrecer “nuevas formas de relación y ocio en el recreo”.

También en los dos últimos años se han destinado entre 695 y 800 euros por centro para la dotación de material bibliográfico para fomentar la igualdad. Y se han facilitado juegos de mesa igualitarios en 320 centros públicos.

Por otro lado, en el marco de los planes de igualdad, se ha ofrecido formación a 1.600 profesores y a familias. Obras de teatro, talleres, cine o la publicación de calendarios con fechas señaladas como el 8M o el 11 de febrero, son otras de las iniciativas desarrolladas en los últimos ejercicios por el departamento de Educación en el marco de las actividades del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

PP y PSOE recriminan a Vox su posición contra la violencia de género

La explicación de las medidas desarrolladas por el Ejecutivo autonómico en materia de educación por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género han suscitado la crítica rotunda por parte del parlamentario de Vox, David Arranz, que ha recibido la enérgica respuesta tanto del portavoz socialista, Ignacio Urquizu, como de la portavoz popular, Pilar Cortés.

El ultraderechista volvió a desplegar el argumentario de su formación, sin responder ni analizar las propuestas desarrolladas por el Ejecutivo autonómico. Arranz recordó que Vox está "en contra del Pacto de Estado contra la violencia de género" porque entienden que "la violencia no tiene género". Además, criticó que esta ley "discrimina a los hombres" y que "no hay razones para matar, pero muchas causas por las que se mata". Arranz puso en duda que haya derechos que no tengan las mujeres y sí los hombres, y criticó que "las cuotas hacen un flaco favor a la mujer, y la tratan como una persona indefensa que no puede alcanzar por sí misma sus retos".

La portavoz popular, Pilar Cortés, recordó que "claro que la Constitución recoge la igualdad, pero eso no significa que esta se cumpla". Y reconoció que, aunque a ella tampoco le gustan las cuotas, "si no fuera por ellas no habríamos llegado donde estamos y no habríamos avanzado en la igualdad".

El socialista Ignacio Urquizu ha lamentado que “la desigualdad tiene rostro de mujer” y ha criticado la intervención de Vox porque “no ha dicho ninguna verdad, solo ideología”. En su opinión, “hay que educar en igualdad para que crezcan siendo iguales”. Y ha señalado que intervenciones como la del parlamentario de extrema derecha "demuestran que es muy necesario todo lo que hacemos”.

Desde Ciudadanos, Carlos Trullén ha calificado como “magnífica herramienta para luchar contra esta lacra” el pacto de estado. “Es necesario seguir dando pasos hacia adelante”, ha reclamado. En su opinión, “hablamos de una violencia que afecta en su máximo extremo a las mujeres y a otras personas, los más débiles, los menores”.

Erika Sanz, encargada de posicionar a Podemos, se ha “alegrado” de que “tengamos una educación más inclusiva y más feminista”. “Nuestra sociedad se ha movilizado para luchar por la igualdad. Es así pese a quien le pese”, ha valorado. Para ella, “hay que seguir avanzando en los planes de igualdad y no pueden ser solo un papel”.

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha asegurado que “para frenar esta lacra todo pasa por la sensibilización del alumnado desde diferentes ámbitos”. Esta portavoz ha puesto también el foco en la extensión de todas las campañas al medio rural y al territorio, así como la continuidad de “las cuatro líneas estratégicas”.

Por parte del PAR, Esther Peirat ha considerado como “transversal” la lucha contra la violencia machista. “Todos los esfuerzos para terminar con esta lacra son buenos. El largo listado de mujeres asesinadas es inaceptable”, ha añadido esta portavoz durante su turno de palabra.

Desde IU, su diputado, Álvaro Sanz, ha reclamado más información sobre diferentes cuestiones y ha considerado “totalmente relacionada con la desigualdad la violencia machista”, por lo que se ha interesado por “el estado en que se encuentran las medidas relacionadas con la educación en igualdad”.