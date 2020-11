Aragón pone en marcha una asesoría para jóvenes víctimas de delitos sexuales

Las jóvenes de entre 14 y 30 años que hayan sido o estén siendo víctimas de delitos sexuales disponen de un nuevo servicio de asesoría "integral" puesto en marcha por el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), en colaboración con el de la Mujer (IAM).

"La violencia contra las mujeres se ejerce en todas las etapas de la vida", ha lamentado este martes en rueda de prensa la directora del IAM, María Goikoetxea, quien ha puesto en valor este nuevo servicio, de momento en fase piloto, que ofrece un espacio donde las jóvenes puedan sentirse "seguras" y "acompañadas".

El IAM registró 78 denuncias por agresión sexual de enero a septiembre de este año y una rebaja en la edad media tanto de los agresores (el 38 % son menores) como de sus víctimas.

Las jóvenes que acudan a este nuevo servicio dispondrán de una atención integral, inmediata y personalizada sobre el proceso que están viviendo, se les facilitará información y orientación sobre los recursos disponibles y se les ayudará en la toma de decisiones, siempre salvaguardando su confidencialidad.

Si es necesario, también se acompañará a la víctima a comisarías, juzgados o centros sanitarios, siempre junto a un apoyo psicoemocional que durará mientras la joven lo necesite y evitando que tenga que "revictimizarse", ha explicado la psicóloga de Cavias -organización que prestará el servicio- María Jesús Portillo, quien ha subrayado que desde la puesta en marcha de la asesoría el pasado 1 de noviembre han atendido ya a quince jóvenes.

Para acceder al servicio se debe contactar telefónicamente en cualquiera de estos números: 976 200 685 / 600 205 680 / 616 289 412, disponibles de 9 a 21 horas de lunes a domingo, enviar un correo a info@cavias.es o rellenar el formulario de la página web de la asociación.

Tras un primer contacto, se valorará si es necesario una atención por videconferencia o presencial, servicio que, hasta diciembre, prestan dos psicólogas en la sede de Cavias en Zaragoza pero que, en 2021, se plantea trasladar a las oficinas del IAJ, ha explicado su director, Adrián Gimeno.

"Hay muchísimos casos que no se detectan y las víctimas van arrastrando hasta que no pueden más", ha apuntado Portillo, quien ha insistido en la necesidad de detectar inmediatamente el abuso para que la víctima lo pueda superar cuanto antes.

La psicóloga ha matizado que no existe un perfil "claro" de víctima, pero que los casos más frecuentes son de jóvenes que han dicho "no" y su pareja o su entorno no lo han respetado, así como casos de abusos intrafamiliares.

De las denuncias atendidas hasta ahora, siete se correspondían con agresión sexual y ocho con abuso sexual, en las tres provincias.

El servicio esta financiado a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con un presupuesto de 5.100 euros y se ampliará el número de profesionales si así se requiere, ha anunciado Gimeno.