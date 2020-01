La Diputación de Teruel comparte experiencias de emprendimiento femenino en Eregli (Turquía)

Una delegación de la Oficina de Programas de la Unión Europea de la Diputación de Teruel (DPT), encabezada por la diputada de Desarrollo Territorial María Ariño, está realizando durante esta semana una visita de estudio al municipio turco de Eregli para compartir experiencias de emprendimiento femenino y empleabilidad.

Se trata de una acción enmarcada dentro del programa 'Eagles', Empowering and Activating the young Generation though the Learning of Employability Skills, con el que se pretende ayudar a los jóvenes a adquirir competencias transversales y de vida, fomentando su desarrollo personal, sus habilidades de empleabilidad y espíritu empresarial.

La agenda en el municipio turco, que forma parte de la región de Konya, al sur del país, ha comenzado con una visita al Ayuntamiento. "Pudimos conversar con el alcalde y compartir distintas experiencias de emprendimiento femenino, así como conocer de primera mano la institución y sus diferentes departamentos", ha señalado María Ariño.

En los días posteriores, los representantes turolenses se están reuniendo con diferentes asociaciones, empresas e instituciones que trabajan por el emprendimiento.

"Hemos participado en distintas actividades con asociaciones de mujeres emprendedoras, un centro de discapacitados o un centro de formación. Además, también hemos podido visitar distintas empresas agroalimentarias que son ejemplos de empresas dirigidas por mujeres emprendedoras. El emprendimiento femenino es muy importante para fijar población en territorios como el nuestro. La Unión Europea, a través de la Diputación de Teruel, apuesta por el emprendimiento y, más si cabe, por el emprendimiento femenino", ha apuntado Ariño.

La visita de la delegación turolense responde a la realizada el pasado mes de junio por ciudadanos de Eregli a la capital de la provincia y distintos municipios como Villarquemado, Santa Eulalia del Campo y Albarracín. Entonces asistieron a una serie de encuentros con empresarios, instituciones, fundaciones y ONG para conocer de primera mano cómo se realiza el apoyo y acompañamiento de los proyectos emprendedores, y en especial, aquellos que tienen mujeres al frente.

El principal desarrollo del proyecto 'Eagles', que se encuadra en los fondos que la Comisión Europea destina a iniciativas con la finalidad de tender puentes entre los estados de la Unión y futuros países miembros, se ha realizado en Turquía. La aportación española ha sido la de compartir experiencias en emprendimiento femenino, a través de los diferentes servicios públicos, asociaciones y ONG que prestan su apoyo a las futuras empresarias.