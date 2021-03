España deja de ganar en PIB por discriminar a las mujeres lo mismo que ha perdido con el covid

. Viví una juventud que rompió muchos moldes. En estética,en estudios,en trabajos,en actividad socio política,en relaciones amorosas...en muchas cosas. En Los años ochenta Ya se luchaba por la igualdad de derechos. Derechos. Esta es la pieza clave. Derechos Humanos a los que tenemos derecho hombres y mujeres de cualquier raza y condición social. Muchas veces, incluida yo misma, se rechazan las actuaciones del feminismo que vemos y hemos visto en muchas ocasiones. Antes en muchos de esos grupos se rechazaba a los varones. Eran como cuatro "locas" gritando y llamando excesivamente la atención. Ahora afortunadamente ellos participan también junto a nosotras. No es que nos ayuden , es que estamos unidos,son personas que comprenden perfectamente que nosotras también somos personas. Igual unos que otros. Qué pensarías si en una reivindicación antiracista te parecieran que son un absurdo? . O en una reivindicación antiesclavista? Efectivamente que desde antes de la Edad de Piedra las mujeres han pertenecido a un grupo dominado por los varones. Todos sabemos por qué. La ley de la Selva. Pero ha llovido mucho. Hoy, 2021, hay que seguir explicando que la mujer es humanidad ,es "hombre", en el mundo que vivimos. Que lo que se reivindica es un derecho humano y universal. Y no hay más . Es un derecho como lo pediría un esclavo, alguiende otra raza o de cualquier minoría. Y tendrían toda la razón del mundo. Por favor seamos además de modernos, coherentes. Y aquellos que genéticamente no han abandonado la ley selvática, vayan atemperándose con el año en el que viven. Aunque les costemos perras. Aunque les rompamos los esquemas. Aunque no lo entiendan. Tienen que escuchar, colocar su cerebro en sintonía y actuar. De esa manera la mujer no necesitará manifestarse . Es una vergüenza por Dios que aún sigamos así.