Misa: pasión contra el machismo

Dice el antiguo refrán que "no hay mal que por bien no venga", una sentencia que podría aplicarse perfectamente a la protagonista de una historia que empezó con un simple mensaje comparando dos sentimientos, continuó con una retahíla de insultos y acabó como una campaña global del deporte contra el machismo, un recorrido sin precedentes gestado a través de la redes sociales. Es la historia de María Isabel Rodríguez Rivero (Telde, Las Palmas de Gran Canaria, 21 años), la joven portera del Madrid. Es el paradón de Misa.

El 'tsunami' desatado bajo la etiqueta #MismaPasión supone una de las mayores olas por la igualdad jamás vistas en el fútbol. El fenómeno viral ha dado la vuelta al mundo. Todo comenzó el martes, justo después del gol de Marco Asensio contra el Liverpool. La arquera publicó un tuit con una foto de ella junto a otra del astro mallorquín, ambos en plena celebración efusiva. No tardaron en aparecer los clásicos cafres. "Tanta pasión como ganas de empotrárselo", "no te lo vas a follar", "no se la vas a chupar" y "misma orientación sexual" fueron algunas de las reacciones.

Reflejo de la sociedad

La situación adquirió tal revuelo que la portera decidió borrar el mensaje sin reparar en lo que vendría luego. Asensio publicó un tuit idéntico al de Misa con una reflexión: "Misma pasión. Que nada ni nadie te impida decir lo que piensas". El balear no caminó solo. Granero, el exjugador del Madrid y del Espanyol, fue el primero en seguir el ejemplo. Después llegaron Marcelo, Vinicius, Casemiro, Lucas, Carvajal, el Tottenham con Reguilón a la cabeza...

Ya nada pudo parar una campaña a la que se agregaron centenares de futbolistas y grandes clubs de Europa como el Bayern, el Benfica, el Chelsea y el Barça, que publicó un mensaje con imágenes de Messi y Mariona Caldentey. "Es una situación complicada, pero a la vez positiva porque se está hablando del fútbol femenino. Misa no ha hecho nada malo, solo ha mostrado su pasión. Al final evidencia la sociedad en la que estamos todavía", afirmó la internacional Irene Paredes, jugadora del PSG.

Con la selección en Marbella

Al otro lado del Atlántico no faltaron tampoco los ánimos de Boca Júniors, River Plate, Colo Colo... Abrumada por la respuesta mundial, Misa respondió el jueves recuperando la foto del tuit original. "Gracias desde el corazón", escribió la portera. Dos horas antes había retuiteado uno de los apoyos que le hizo más ilusión, el de Pau Gasol, siempre atento a cualquier iniciativa a favor de la igualdad en el deporte.

Misa, de 1,73 metros y 66 kilos, ha vivido esta vorágine en la concentración de la selección en Marbella. La meta canaria, que ganó tres ligas en la plantilla del Atlético y fue campeona de Europa sub-19 con España en 2017, es una de las futbolistas con más futuro del país. Al Real Madrid llegó el año pasado tras una temporada en el Deportivo Abanca con el objetivo de consagrarse en la élite en el estreno del club blanco en la máxima categoría.

Aunque inició su carrera como delantera en el Club Yoñé La Garita de su querida isla canaria, pronto cambió la tarea de marcar goles por la de detenerlos. A los 12 años ya estaba bajo palos. El CD Femarguín fue su primer club reseñable antes de su paso al Atlético en 2017. El Barça la tuvo en su agenda el pasado curso, pero acabó fichando por el club blanco, en el que quiere seguir disfrutando de su pasión.