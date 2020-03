Una mujer aragonesa cobra un 24,80% menos que un hombre por el mismo trabajo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Esto no es verdad, no se cuenta de manera ni real, dan los datos como les sale, pero claro, estos han de vivir de las subvenciones y no de los trabajadores, al igual que las asociaciones feministas.