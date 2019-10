Valdespartera: 5.000 metros cuadrados para un botellón controlado

Le llaman Zona de encuentro pero se trata de 5.000 metros cuadrados destinados a que los jóvenes (o no tanto) se reúnan antes de entrar cada noche al Espacio Zity en Valdespartera, y así paliar los efectos de la celebración del macrobotellón, que tantas quejas provocó en los Pilares del 2018. «El año pasado fue un máster», reconoció Míchel Pérez, promotor del recinto, para seguidamente apostillar: «El primer día no sabíamos donde estaba el núcleo fuerte del botellón, pero una vez sabido se pusieron medidas». En esta ocasión, el Ayuntamiento de Zaragoza ha trabajado estrechamente con la Policía Local, el concesionario del Espacio Zity, las asociaciones vecinales y los servicios municipales para así «minimizar las afecciones» a los vecinos y «asegurar la seguridad del recinto y que la fiesta pueda estar garantizada», aseguró la concejala de Servicios Públicos y Movilidad del consistorio, Natalia Chueca, durante una visita al recinto ferial de Valdespartera.

Por eso, se han habilitado esos 5.000 metros frente a la entrada para el botellón, una zona que se ha vallado y se ha asfaltado para así evitar que los jóvenes se concentren cerca de las viviendas. También se han ampliado el número de sanitarios, pasando de 31 a 80; hay un equipo médico extraordinario además de uno de Cruz Roja, y un punto violeta contra las agresiones sexistas. Y se han incrementado de 5 a 25 contenedores frente al Espacio Zity y hasta 93 en todo el recinto de Valdespartera para «paliar la suciedad en la medida de lo posible y que así la zona esté limpia antes de las 9», dijo Chueca.

Se calcula que del aforo de 25.000 personas que caben en el Espacio Zity, alrededor de 14.000 entrarán después de los conciertos, por lo que suponen que estarán en esa zona de encuentro, de la que parte un recorrido de 300 metros que les llevará hasta la puerta del recinto. Se trata de un paseo en L con múltiples vallas New Jersey, en zigzag que «evitarán las aglomeraciones» y las avalanchas. Será allí cuando a los asistentes se les retire el alcohol que puedan portar y se controlará que lleven entrada.

Además, este año se ha habilitado una zona de seguridad en el exterior para que, en caso de evacuación, se pueda desalojar a las 25.000 personas que caben en el Espacio Zity.

Una vez dentro (sin los habituales carriles), el asistente se encontrará con cinco carpas y un espacio diáfano, como una plaza interior que no obstaculiza el paseo entre los espacios. Las carpas son las mismas del año pasado, aunque se ha ampliado el aforo de la destinada a los peñistas (denominada Remember) porque «el año pasado se quedó pequeña», explicó Pérez. La gastronómica contará con cuatro puntos de venta, uno propio y tres exteriores (Rapid, de hamburguesas y perritos calientes; un mexicano y Telepizza) y un pequeño escenario para karaoke y monólogos. También está la carpa para grupos aragoneses y tributos; otra denominada flow, y la principal, utilizada para festivales como «Rock in río o el Sonar», con capacidad para 15.000 personas, porque «nos interesa que el concierto se vea bien», recalcó Pérez.

NOVEDADES / Este segundo año de concesión del Espacio Zity, en el que cada día trabajan unas 700 personas, viene con novedades, ya que en lugar de cobrar un euro por un vaso reciclable que después se reembolsaba, en este 2019 será gratuito. O sea, al entrar se otorgará una ficha que se cambiará por un vaso, que a la salida se puede cambiar; si se rompe, el segundo ya se cobra un euro. Además, desaparece la moneda del recinto, los Tokens, ya que «no tuvieron muy buena acogida, a diferencia de otros festivales». Y a partir de la 1 de la mañana, «como el consumo baja» también se reducirá un euro el precio de las cervezas, las copas y los litros».

En cuanto al ritmo de entradas, es un «20% más que el año pasado», señaló Pérez, que no quiso concretar más. Los abonos están agotados y las entradas de «discoteca» (a partir de las 02.00), también para los dos fines de semana. Respecto a los conciertos, Fangoria, Anuel y Aitana «van fuertes, pero no, no están agotadas, aunque lo espero», concluyó con humor.