Amnistía Animal cree que se ha dado "alas" al circo con animales en Zaragoza

El secretario de Amnistía Animal, Santiago Bada, ha dicho que cree que el circo con animales instalado en Zaragoza para estos Pilares tendrá finalmente licencia y ha denunciado que "alguien les ha dado alas", mientras el Ayuntamiento culpa a la normativa autonómica por ser menos restrictiva que la municipal.

Representantes de las asociaciones animalistas se han encontrado este lunes con el consejero municipal de Participación y Relaciones con los Ciudadanos, Javier Rodrigo, responsable en materia de protección animal, a quien le han entregado un escrito para que se denieguen las licencias a este circo.

El circo con animales, que ya está instalado, vio denegada la licencia en un primer momento por incumplir la normativa municipal, que prohíbe este tipo de espectáculos, pero podrá finalmente abrir sus puertas si pasa las inspecciones gracias a los tribunales, que han decretado medidas cautelares al estimar que prevalece la normativa autonómica, menos restrictiva al respecto.

Desde el colectivo animalista aducen que "nadie ha echado de menos" al circo con animales los últimos años y piden que, si no es por "sensibilidad", que al menos se deniegue la licencia por desequilibrio económico para el otro circo sin animales que ganó un concurso público.

No obstante, Bada se ha mostrado convencido de que el polémico circo abrirá sus puertas "porque si no, un empresario no viene aquí, monta semejante infraestructura, trae animales y se pone a vender entradas sin permiso".

Mientras tanto, ha anunciado que harán "lo más incómoda posible" la presencia de este circo en Zaragoza y que informarán a la gente de que hay otro circo en Valdespartera sin animales.

Explicarán también lo que hay detrás de un circo con animales, ya que "un oso no nace sabiendo hacer el pino" y las habilidades que desarrollan estos animales las consiguen "a base de golpes", de descargas eléctricas o de tenerlos aislados, además de pasar la vida en una jaula de la que solo salen para entrenar y actuar.

Por su parte, el concejal Javier Rodrigo ha insistido en que la ordenanza municipal al respecto es "muy restrictiva" y, en consecuencia, se denegó la licencia en un primer momento hasta la llegada de las medidas cautelares.

Es más, ha afirmado que el Gobierno de la ciudad planteó a los servicios jurídicos municipales la posibilidad de presentar un recurso, que fue desaconsejada por las escasas probabilidades de que prosperara.

Por ello, ha instado al Gobierno de Aragón a que se ponga a trabajar para adaptar la normativa autonómica a la de Zaragoza, más estricta, para que no se vuelvan a dar estas contradicciones.

El consejero ha señalado que hay "muy buena sintonía" entre ambas instituciones en este sentido y ha aclarado también que el circo con animales deberá pasar todas las inspecciones preceptivas antes de abrir sus puertas el próximo día 5.