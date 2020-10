Azcón destaca la "responsabilidad" de los zaragozanos y las "escasas incidencias" en el puente

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha destacado este lunes, 12 de octubre, el "ejemplo de responsabilidad" que han dado los zaragozanos durante estos días, en los que tendrían que haberse celebrado las Fiestas en honor a la Virgen del Pilar y que han quedado suspendidas por la pandemia de covid-19. También ha destacado las "escasas incidencias" que se han producido a lo largo del puente festivo.

"Gracias, porque durante toda esta semana hemos estado pidiéndoles --a los ciudadanos-- responsabilidad. Hemos estado pidiéndoles que fueran conscientes del momento tan complicado en el que vivíamos en cuanto a la expansión del virus y que todos actuarán con responsabilidad, y creo sinceramente que lo han hecho", ha subrayado Azcón.

En palabras del alcalde, "es verdad que estos Pilares no los podemos celebrar como a todos nos gustaría, pero eso no quiere decir que hoy no sea el día grande de la ciudad, que hoy no sea el día de la Hispanidad y el día de Iberoamérica, y quiero desearles feliz día a todas las Pilares y a todos los zaragozanos", y ha añadido, "esperamos que en 2021 sea el mejor Pilar en la historia de nuestra ciudad".

CELEBRACIÓN

Este lunes el primer edil y la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández han asistido a la misa pontifical celebrada en la basílica del Pilar en honor a la Virgen: "Nosotros vamos a tener la suerte y el honor de estar representando a la ciudad en esa misa en la que se venera a la Virgen del Pilar. Porque es el día 12 de octubre y es el día de la ciudad", ha insistido Azcón.

En dicho culto el aforo ha sido reducido al 50 por ciento, ya que en estos días en los que Zaragoza está en fase 2, 366 personas como máximo se pueden colocar en la zona del altar mayor del templo y 166 en la de la Santa Capilla. En este sentido, el alcalde de la capital aragonesa ha expresado que "es evidente que todo el mundo que quiera demostrarle el cariño y el fervor a la Virgen va a poder hacerlo en otros muchísimos días".

OFRENDA DE FLORES VIRTUAL

Por otro lado, la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha destacado el "éxito" que está teniendo la Ofrenda de Flores virtual, organizada por el Consistorio: "Estamos encantados con la respuesta que está teniendo esta Ofrenda virtual".

Fernández ha especificado que, por el momento, se han registrado más de 80.000 ofrendas únicas, más de 115.000 visitas únicas a la página web 'https://www.ofrendadeflores.com/', y que están participando oferentes de los cinco continentes. "Esta mañana teníamos 3 y 4 ofrendas cada segundo", ha apuntado la vicealcaldesa.

Esta iniciativa, que sustituye a la habitual Ofrenda de Flores dedicada a la Virgen del Pilar y que se celebra cada 12 de octubre, se puso en marcha el sábado, 10 de octubre, y estará activa hasta el próximo día 18.

A su entender, "queda claro que independientemente de la situación de la crisis que estamos viviendo, seguimos necesitando a la Virgen del Pilar y seguimos necesitando hacer esa ofrenda para cumplir con la tradición", apuntado que "la ofrenda virtual ha sido claramente una buena alternativa para que todo el mundo pueda hacerla desde cualquier parte del mundo".

Por tanto, "yo creo que lo mantendremos para los siguientes años", ha señalado Fernández, que también ha agradecido la participación de los ciudadanos en la propuesta del Consistorio de engalanar con flores los balcones de la ciudad. Por ello, "gracias a los zaragozanos por vivir de una forma diferente" estos días, ha concluido Fernández.