El banderillero Mariano de la Viña sufre una grave cornada en Zaragoza

Ayer heridos otros dos aquí y en Madrid el novio de la Marichalar nieta del rey emerito. Esto es un vover a las buenas costumbres de la mas arraigadas tradiciones hispanas. Aunque lo del paracaidista no es tradicional no me extrañaria que pronto lo sea. Esto si que es celebrar la fiesta de la Hispanidad o de Raza como Dios manda