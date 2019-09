La carpa Delicias admitía solo un aforo de 700 personas, no 6.000

Delicias está que arde con la decisión del Gobierno PP-Cs de Zaragoza de permitir que Interpeñas se instale en su parque prorrogando los permisos de las carpas montadas para las fiestas del distrito. Quedan solo ocho días para el pregón y se le acumulan los frentes abiertos al alcalde Jorge Azcón y a su responsable de Cultura, la vicealcaldesa Sara Fernández, tras anunciar esa medida. El primer revés, y el más serio, le llega desde la propia junta de distrito porque, según ha podido saber este diario, la licencia concedida para esas fiestas ya está extinguida y autorizaba un aforo permitido de solo 700 personas, no de 6.000 como se pretende. De manera que si ahora se va a dar luz verde a aumentar la capacidad, tendrá que llevar la firma del ayuntamiento, no del barrio, que no tiene competencia para esa responsabilidad.

El segundo varapalo le llega desde la hostelería, donde el malestar se centra por la «asignación a dedo de la gestión de las barras» a Pam Hosteleros. La explicación del Gobierno municipal se ampara en la prórroga del permiso dado para las fiestas de Delicias, en las que también las llevó esta empresa, pero para la Asociación de Empresarios de Hostelería de Aragón (Apeha) hacerlo ahora «es una ilegalidad». Por ello tienen claro el paso a dar: «Iniciaremos las acciones judiciales pertinentes contra esta decisión. Hay que hacer un concurso público y es alucinante que se vuelva a hacer lo mismo que hace años, y lo haga un Gobierno del PP que tantas veces lo criticó», defendió Enrique Puértolas, portavoz de este colectivo, quien apostilló que «lo increíble es que se salten la ley a la torera y a falta de una semana decidan a dedo que esta empresa haga su agosto en octubre».

Y ni siquiera la opinión de los vecinos está de parte de Azcón. Dos asociaciones vecinales del barrio, la de Manuel Viola y la de La Bozada, mandaron un comunicado ayer expresando su indignación y su «más absoluta disconformidad» por considerar que «tener el pabellón durante diez días será un obstáculo para el normal desarrollo del parque, con la ciudadanía soportando el ruido y los inconvenientes permanentes», en un recinto que «lleva montado desde el 6 de septiembre». Y lamentaron que con «la cantidad de requisitos que exigen» al barrio para usar el parque «ahora con menos de diez días se concede permiso para usar un pabellón que tenía que haber sido desmontado el día 14 y para un uso masivo». E insistieron en conocer los planes de movilidad y seguridad, «puesto que parece ser no tiene límites de aforo».

«SIN LÍMITES» // Antes de esta reacción en cadena, Fernández advirtió a Interpeñas de que esta ubicación en Delicias «es temporal», solo este año, y urgió a explorar soluciones definitivas a futuro cuando pasen las fiestas. Y a los vecinos les garantizaba que «se cumplirán escrupulosamente los horarios».

Mientras, la federación peñista ayer ultimaba los preparativos para este nuevo «punto de encuentro», y su presidenta, Sara Priego, explicó que, a pesar de que no se trate de una carpa suya, esta no tendrá aforo límite, estará activa con numerosas actividades para todas las edades desde el próximo viernes 4 de octubre hasta el sábado 12. Y añadió que, pese a la limitación del horario, se abrirá el Auditorio Interpeñas en el barrio de San José hasta las 6.00 horas con una programación variada todavía por concretar en los próximos días. Subrayó también que no se trata de una solución «definitiva» sino temporal para «salvar el paso» y esperan que tras los Pilares comiencen las negociaciones con el ayuntamiento para que el año que viene tengan ubicación.