El Pilar recorta medio centenar de actos y un 15% del presupuesto

Unas fiestas «más inclusivas que nunca», y que a pesar de ver recortado su presupuesto en un 15% con respecto al del año anterior tendrán «la altura y calidad de lo que son unas fiestas de Zaragoza». Unos pilares que ya están en la parrilla de salida y que ayer vivieron el que podría considerarse su primer acto, la presentación oficial del programa ante la prensa, los patrocinadores y colaboradores y algunos de los artistas que van a participar en las más de 450 actividades que se celebrarán del 5 al 13 de diciembre.

El acto de presentación oficial del Pilar 2019 se desarrolló sin la presencia del alcalde, Jorge Azcón, por haberle surgido «un imprevisto ineludible», según dijo el gerente de Zaragoza Cultural, David Lozano, quien fue el encargado de dar a conocer los pormenores del programa junto a la vicealcaldesa y concejala de Cultura, Sara Fernández.

El programa, aprobado ayer mismo por el consejo de Zaragoza Cultural, cuenta con un presupuesto de 1.879.439 euros, lo que supone 320.000 euros menos que el año pasado (casi un 15% menos). De esta cifra, 950.000 salen de las arcas municipales (177.000 menos que el pasado año), «aunque confío en que las cifras definitivas sean menos todavía», dijo Fernández, quien señaló que están por ver los ingresos que se generarán en taquillas, los cánones y los patrocinadores, si bien la existencia de un solo gran espacio festivo (el Zity de Valdespatera) merma los ingresos que anteriormente se sacaban, por ejemplo, del Párquing Norte.

La vicealcaldesa insistió en que la confección de la programación «ha venido condicionada tanto por el cambio de gobierno, que ha obligado a organizar todo en plazos muy cortos, como por la situación económica del ayuntamiento», que es lo que ha obligado a reducir el presupuesto, los actos (hay medio centenar menos) y también a suprimir algunos escenarios, como el de la plaza de San Bruno, si bien, dijo, «eso no significa que las actuaciones previstas allí se hayan suspendido, sino que se trasladan al escenario de la Fuente de Hispanidad». La eliminación de este espacio, explicó, viene marcada por la recomendación de la Junta de Seguridad «y también porque mantener un montaje escénico allí era caro». Aún así, tanto Sara Fernández como David Lozano tienen claro que «las fiestas serán un éxito por el esfuerzo de todos y la programación, porque las fiestas no las hacemos solo en el ayuntamiento, sino todos los zaragozanos y visitantes que vienen a disfrutarlas con nosotros».

pequeñas novedades / El Pilar 2019 es de alguna forma continuista, con la mayoría de los espectáculos en la calle, aunque cuenta con ligeras novedades. La primera está en el propio desfile del pregón del día 5, que por primera vez tendrá un planteamiento continuo a lo largo del recorrido y bajo el título de El increíble maño menguante, 140 artistas de 20 compañías recrearán una distopía en la Zaragoza del año 2070 «para concienciarnos de que no existe un Plan B para el planeta». Un pregón pues de defensa del medioambiente al que pondrá la guinda desde el balcón del Ayuntamiento el grupo musical b vocal, que ayer ya ofreció un aperitivo en el acto interpretando Someone like you de Adele en todos los géneros posibles, del dance al flamenco, y una jota alusiva a las fiestas.

Otra de las novedades, y de ahí el apelativo de «fiestas inclusivas», es la voluntad del ayuntamiento de hacer una programación accesible a todos, por lo que se han programado actos para personas sordas o con espectro autista. Así, por ejemplo, durante dos jornadas y por espacio de tres horas, las actracciones del recinto ferial trabajarán sin ruido y también reducirán la luz.

Más novedades. La plaza del Pilar recupera el escenario de la Fuente de Hispanidad para las jotas y el folclore. La plaza será, una vez más, el centro de las fiestas, con conciertos masivos, como el de Amaral y los grandes actos tradicionales, como la ofrenda. Por lo demás se matienen la mayoría de escenarios, con la consolidación del Pilar Joven en la Multiusos, al que se suma el Túnel de Oliver y la salida a los barrios de la comparsa de Gigantes y Cabezudos y el Tragachicos, que llegarán al Actur, La Almozara, Santa Isabel y Rosales del Canal. ¡Ah!, y en el fin de fiestas se cantará el Somos, aunque aún no está en el programa..