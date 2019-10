La Policía Nacional desaconseja la apertura de la carpa Delicias

La Policía Nacional desaconseja que se abra al público la carpa Delicias para las Fiestas del Pilar porque el parque donde está ubicada, de grandes dimensiones y con muchos puntos oscuros, no reúne las condiciones de seguridad necesarias, convirtiendo el espacio en «un sitio conflictivo». Esta es la opinión del Cuerpo Nacional de la Policía, que no es competente para decidir si se autoriza o deniega la licencia de apertura a la comisón de fiestas que el Ayuntamiento de Zaragoza no podrá obviar cuando tome una decisión. Su veredicto se tiene que dar a conocer hoy porque, en el caso de que autorizase su apertura, la inspección municipal tendría que realizarse a lo largo de la jornada.

La vicealcaldesa, Sara Fernández, explicó los problemas que, según la Policía Nacional, entraña trasladar la fiesta al parque. Lo hizo después de que se celebrarse la quinta junta local de seguridad en la Delegación del Gobierno con motivo de las fiestas del Pilar. La falta de seguridad es tal que la Policía recomendó al consistorio que prescinda de este espacio, que surgió como salvación para Interpeñas.

La también responsable de Cultura informó que todavía no han decidido si autorizarán su apertura, ya que quedan pendientes varios informes de los servicios municipales en los que se valorará si la documentación presentada por la comisión de fiestas cumple con las exigencias.

También está en el aire quién asumirá la gestión de la carpa. El presidente de la junta de distrito Delicias, Alfonso Gómez Gámez (PSOE), mantiene que no tiene competencias para delegar en la comisión de fiestas la organización y gestión de un espacio que prevé atraer a más de 6.000 personas. Según Fernández las tiene y no necesita que sea el pleno de la junta (sin constituir) el que delegue en la comisión la responsabilidad. Mientras, la comisión de fiestas tiene prácticamente toda su programación cerrada. Desde la entidad manifestaron su sorpresa por la «repentina preocupación por la seguridad en un parque lleva años abierto». «No entendemos por qué ahora digan que no cumple con las medidas de seguridad y el resto del año, que también viene gente de paseo, no hagan nada al respecto», cuestionaron.