Toda la ciudad estará limpia antes del mediodía

El equipo de Gobierno de la ciudad vio a través de encuestas que la limpieza era uno de los aspectos que salían peor puntuados de ahí que «se haya hecho especial hincapié en su mejora», explicó Natalia Chueca, concejala de Servicios Públicos. Durante todas las fiestas, se contará con 13 brigadas extraordinarias que recorrerán la ciudad en horario de mañana, con especial atención a las zonas donde se celebra el botellón. «Está el compromiso de la contrata de que las zonas de encuentro de jóvenes estarán limpias antes de las 9.00 de la mañana» y que el resto de la ciudad esté recogida antes del mediodía para que «las afecciones de la fiesta se minimicen y no lo sufran los ciudadanos que no lleven una vida no festiva», señaló Chueca. También habrá grupos de trabajo específicos en horarios de tarde y noche que acudirán donde sea necesario y reforzarán el mantenimiento de papeleras.

En este sentido, con respecto a años anteriores se van a incorporar 200 contenedores de 100 litros, colocados por la ciudad; y otros 100 cubos de 240 litros adicionales.

Del 5 al 14 de octubre se contará con un servicio de refuerzo en recogida de papel y cartón para evitar desbordamientos; y, en esas mismas fechas se podrá en marcha un servicio específico de repaso en las áreas donde estén los contenedores colocados en la vía pública.