Zaragoza ante el espejo

1 ¿Cuáles son los puntos fuertes de la capital?

2 ¿Variaría algo de su pregón por los cambios que ha habido en la ciudad?

3 ¿Hacia dónde debería ir Zaragoza para ser un referente?

4 ¿Cómo percibe Zaragoza tras la pandemia?

5 ¿Qué es lo que más necesita Zaragoza en estos momentos?

BRAULIO CANTERA, EXPRESIDENTE DE INTERPEÑAS, EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN (2014)

«Volver a la normalidad es dejar de tener miedo»

1. No cabe duda de que esto ha supuesto un duro golpe para todo el país, bueno diría que para el mundo entero, y Zaragoza no es diferente. Sobre todo lo que más se nota es la libertad que se ha perdido a causa de esta pandemia.

2. Yo creo que no. En su momento el pregón de Interpeñas era festivo y era reivindicativo con las necesidades que teníamos entonces y bueno, el tiempo, creo, que nos ha dado la razón en eso. Se cumplió todo lo que de alguna forma vaticinábamos qué ocurriría.

3. La cultura y la riqueza histórica que tiene esta ciudad. También el turismo y por supuesto la calidad humana de los ciudadanos de Zaragoza.

4. Zaragoza ya es un referente, lo lleva siendo desde hace décadas en bastantes aspectos. Quizás el problema mayor es que nos falta creérnoslo. Nos falta asumir que Zaragoza tiene un potencial bestial. Cuando la gente viene a visitar la ciudad le encanta y regresan. Yo optaría, en la situación actual, por potenciar más el turismo nacional.

5. Sin duda la normalidad. Volver a la normalidad, volver a ser libre es volver a poder salir, a pasear sin tener que llevar la mascarilla. Es dejar de tener miedo, es volver a la disfrutar de la calle, de los parques, de los amigos, disfrutar de Zaragoza y de sus gentes, al fin y al cabo. Sin ninguna duda lo más necesario es poder pasar página y regresar a la normalidad.

LUISA GAVASA (2015)

«Zaragoza es una ciudad que está demostrando su alegría por la vida»

1. No es fácil valorar el pulso de una ciudad cuando no vives en ella, pero en general yo creo que Zaragoza está como están todas las ciudades de España en esos momentos, en un pulso entre la tristeza, el miedo, el luto y por otra parte la alegría de salir adelante, la fuerza de salir adelante y poder resistir todo esto que nadie pensábamos que íbamos a vivir. En ese caso creo que Zaragoza es una ciudad que está demostrando su fuerza, su coraje y su alegría por la vida.

2. Por supuesto mi pregón no sería el mismo que leí hace cuatro años. Cuando cambian tanto las circunstancias tú no puedes hablarles a los ciudadanos de la misma manera antes que durante. Es una pena este año no se vaya a ver la imagen de esa plaza llena de gente con esa emoción; no lo olvidaré en mi vida, y me da mucha pena pensar que este año va a estar vacía. Pero nos corresponde, y los ciudadanos tenemos la obligación de ser conscientes. Pero sí, sí, mi pregón no sería el mismo.

3. Creo que los puntos fuertes de la capital son los maños y las mañas. Toda esa gente que afronta el día a día con coraje, con ese punto rocero que tenemos los maños y que a mí me gusta tanto y creo que una población fuerte hace que una ciudad sea fuerte.

4. Pienso que Zaragoza es un referente ya. No solo es una ciudad que tiene dos catedrales, no es solo una ciudad que tiene una Aljafería o u montón de iglesias preciosas de todas las características, además tiene una gastronomía espectacular, un Tubo lleno de bares y tapas que eso también le da una personalidad y le da un atractivo muy grande. Tiene un Ebro, que es un referente también para regatas, para concursos de canoas. Tengo amigos que van a pescar unos peces enormes, que son muy feos por cierto, pero van de propio a Zaragoza a pescar. Además es una ciudad muy bien situada entre Madrid y Barcelona, está cerca del Pirineo... Tiene un montón de resortes para ser referente en muchas cosas y en algunas creo que ya lo es.

5. Vuelvo un poco como al principio, que qué necesita Zaragoza en estos momentos, pues supongo que lo mismo que todas las capitales de España, apoyo, apoyo sanitario, apoyo económico, apoyo cultural, porque durante la pandemia la gente ha vivido de las series, de las películas, y entonces ahora es momento también de que la población demuestre su gratitud, por decirlo de alguna manera, ayudándonos a los actores porque hay gente que lo está pasando muy mal. Así que apoyar, ir al cine, ir al teatro es una manera de cubrir necesidades que nos benefician a todos y ánimo, ánimo para resistir; alegría, que la tenemos, que los maños somos muy alegres. No sé, no es una pregunta fácil de contestar, al menos para mí. Pero, insisto, lo que necesitamos todos apoyo económico, sanitario y el apoyo emocional que nos damos los unos a los otros y alegría, que no hay que perderla.

CARMEN PARÍS (2016)

«Este año ningún partido me nombraría pregonera»

1. La llamada pandemia ha cambiado y está cambiando a las personas tanto en Zaragoza como en otras ciudades de España, las ciudades están más tristes y apagadas pues está prohibido todo lo que nos divierte, nos da felicidad y salud: nuestras fiestas y tradiciones. Las restricciones en el contacto afectivo, en el movimiento, en conciertos y espectáculos y en la cantidad de oxígeno que respiramos están pasando factura en los ánimos y los comportamientos de la gente.

2. No variaría su espíritu reivindicativo, reivindicaría lo que requiere el momento. Este año ningún partido me nombraría pregonera porque saben que denunciaría lo que se ha hecho y se sigue haciendo con los ancianos y personas dependientes en las residencias.

3. Su tamaño medio como ciudad y su emplazamiento, su historia, su patrimonio, ser cuna de grandes artistas y también el carácter e idiosincrasia de su gente.

4. Hay que potenciar sus fortalezas antes referidas y no solo hacia lo tecnológico y logístico.

5. Pues, como toda España en este año aciago, lo que más necesita Zaragoza para recobrar su ánimo y su carácter es que nos dejen trabajar a la hostelería y a los espectáculos, que vamos de la mano con nuestras fiestas y tradiciones. Todo ello considerado hoy día como peligro de enfermedad aún yendo todos con mascarillas al aire libre. Si seguimos como hasta ahora, el hambre matará más gente que la enfermedad.

KASE. O (2017)

«La ciudad necesita gente libre y con mentalidad positiva»

1. Después de todo el terrorismo emocional al que se ha sometido a la población veo que poco a poco se vuelve a la normalidad y que mucha gente se ha decidido a mejorar sus hábitos de vida.

2. Sin duda creo que la ribera del Ebro se ha convertido en una de las arterias preferidas por los zaragozanos para respirar aire fresco.

3. Seguramente sería más polémico.

4. Zaragoza ya es un referente en logística, hostelería y turismo religioso.

5. Zaragoza necesita gente con mentalidad positiva, inteligente y libre.

LA LUCHA DE LAS MUJERES (2018)

«Nada ha cambiado desde entonces, sufrimos hoy la misma discriminación»

1. «Triste» es el adjetivo que más se repite. Saiz, Iordachescu y Trinidad García la incluyen en su respuesta, mientras que Mercerón apunta que, desde su perspectiva, Zaragoza permanece «reflexiva». «Veo a la gente muy asustada y afortunadamente a otras que quieren seguir mirando hacia delante», añade la periodista, que pide insuflar con «optimismo» el ánimo de los zaragozanos. Por su parte, Trinidad García señala que echa en falta «el bullicio de los turistas en el centro». «Pesan las persianas de muchos establecimientos cerrados, falta la alegría de otros tiempos y faltan las mañanas del fin de semana llenas de deporte», añade.

Carolina García enfoca la respuesta desde una perspectiva más social y asegura que la pandemia «ha profundizado la desigualdad social debido a que los sectores más vulnerables, cuyos salarios son escasos, han sido marginados de las escasas ayudas». Entre esta población vulnerable a la que se refiere están las empleadas del hogar y las mujeres migrantes, que «en su gran mayoría trabajan sin contrato laboral». Finalmente, Lázaro afirma que nota a la gente «cansada, con temor y preocupada». «Hay algunos sectores que se están volviendo a la nueva normalidad pero hay otros que lo están pasando muy mal y eso se percibe en el ambiente», concluye.

2. María Jesús Lázaro, la científica, lo tiene claro: «Diría lo mismo, pero lo diría más fuerte. La pandemia ha permitido poner en valor la importancia de la ciencia y del importante papel que tienen los científicos para nuestra propia supervivencia». Lázaro cree que hoy su mensaje llegaría a más gente y calaría más hondo, ya que hoy los ciudadanos están más concienciados con la importancia de los avances científicos. Carolina García tampoco cambiaría nada de su discurso y por los mismos motivos que su compañera. El coronavirus ha demostrado también que «el cuidado de la vida es un trabajo esencial».

«Necesitamos que alguien nos cuide desde que nacemos hasta que morimos», explica, no obstante, cree que los cuidados «siguen desvalorizados». Ludmila Mercerón, sin embargo, sí que cambiaría algo de su mensaje, como también lo haría Iordachescu, la más joven, que incluiría algo sobre el virus que nos acecha desde marzo.

Mercerón, por su parte, recuerda que en el 2018_reivindicó «la presencia de la mujer en la cultura como creadora» y hoy defiende la cultura «como el oxígeno emocional que el pueblo necesita para seguir adelante sin aplatanarnos». Saiz también es de las que no cambiaría «ni una sola coma» de su discurso de hace dos años ya que «nada ha cambiado desde entonces»: «Las mujeres siguen sufriendo la misma discriminación, siguen ganando menos que los hombres y siguen sin tener la representatividad que merecen», y como ejemplo pone el reciente Foro La Toja, en el que todos los intervinientes eran hombres. Trinidad García, finalmente, asegura que la situación para los clubs deportivos es hoy peor que entonces, ya que han tenido que hacerse cargo económicamente de aplicar las medidas sanitarias impuestas. «Las inversiones en pistas deportivas no han aparecido y la cobertura mediática de los deportes minoritarios casi no ha existido».

3. Lo mejor de Zaragoza son sus gentes para la mayoría de las pregoneras, aunque también existen otras cualidades como «la situación geográfica», como apuntan Sagrario Saiz y María Jesús Lázaro, «la monumentalidad, la solidaridad y el talento», «aunque no sabemos aprovecharlas al máximo», lamenta la periodista. Trinidad García apunta también que los vecinos de la ciudad son lo mejor, pero también «es el punto débil», puesto que aunque muchos zaragozanos arrimaron el hombro durante la pandemia, otros con sus actos irresponsables, «han dificultado el buen hacer de los profesionales». Mercerón, por último, dice que lo mejor son «los conservatorios de música y danza, la escuela de teatro, los grupos folclóricos y los coros». « Todos mueven una cantera muy importante», señala.

4. El coronavirus se cuela también en las respuestas a esta pregunta. Por ello, Trinidad García dice que lo primero que se necesita es «responsabilidad» durante las no fiestas para evitar contagios. Más allá, la deportista pide ensanchar las garantías sociales para la población. Habría que crear, dice, «servicios de alternativa habitacional para personas que no puedan hacer aislamiento» y recuperar amplios espacios públicos para «facilitar» la relación social con garantías de seguridad. Ello supondría «eliminar vehículos a motor de vías o calles destinadas ahora al tránsito de coches».

Sagrario Saiz pide recuperar el legado de la Expo para que Zaragoza se convierta en un referente «en materia de innovación y cambio climático» y Lázaro opina que la ciudad debe decidirse por la «digitalización y la sostenibilidad». Iorachescu retoma la idea de la responsabilidad y quiere que todo el mundo «se tome más en serio nuestra salud y la de los demás» para ser ejemplo entre el resto de comunidades. Mercerón, en representación de la cultura, pide que todos apostemos por Zaragoza, «por su historia y sus artistas». Eso sí, para ello es imprescindible «la unión» porque la dispersión afecta a la imagen culta de la ciudad». Para Carolina García, no obstante, la clave estará en poner la economía «al servicio de las personas» y eliminar las «distinciones de género, religión y raza».

5. «Primero que pase esta pandemia para que volvamos a la normalidad», dice Sagrario Saiz, mientras que Ludmila Mercerón apuesta por la «unión», como también lo hace Carolina García. «Zaragoza necesita tener en su agenda política los cuidados, la economía del hogar y potenciar políticas de igualdad de género», añade la representante de las empleadas del hogar. María Jesús Lázaro, por su parte, anima a «aprovechar el tiempo» y que la ciudad invierta en «formación». Justina Iordachescu pide respetar «las medidas de seguridad» para acabar con el virus y Trinidad García, «responsabilidad».

B VOCAL (2019)

«Zaragoza y Aragón siempre han salido unidas de los momentos difíciles»

1. ¡Con muchas ganas de abrazarnos! De vivir y de impulsarse, de ser más fuertes, de estar unidos y de permanecer juntos, de superar la adversidad. Zaragoza y Aragón siempre han salido unidas de los momentos difíciles. Estamos ante una encrucijada y la capital aragonesa debe salir más fuerte y mirando siempre hacia adelante. Lo dijimos en nuestro pregón y lo seguimos diciendo ahora con igual o más razón.

2. Creemos que nuestro pregón estuvo dirigido a todo el mundo sin exclusiones, poniendo el foco en las cosas que nos unen a todos. Fue un pregón para una ciudad global, histórica, con rico pasado, ilusionante presente y prometedor futuro.

Los días posteriores a subirnos al balcón gentes de toda edad, condición e ideología nos paraban agradeciendo emocionados el fondo y la forma de nuestro pregón. Evidentemente el mensaje sería hoy si cabe más positivo, dadas las circunstancias. Y desde luego no faltaría un recuerdo sentido a las víctimas de la pandemia y a todos los que luchan denodadamente para combatirla sin descanso en primera línea.

3. Su energía vital, su amplitud de miras y sus ganas de crecer. Su diversidad, su tradición y su modernidad, su gente: su tejido social, cultural, económico y humano.

4. Tenemos que seguir siendo un punto clave en la estrategia territorial como elemento vertebrador y de comunicación con España, Europa y el mundo entero. En cualquier sitio dices que eres de Zaragoza y a la gente se le ilumina la cara. Tenemos buen cartel, y muy merecido, pero tenemos que mimar eso y potenciarlo en clave de futuro para poder aprovecharlo.

Hay que mirar también en 360 grados, como ciudad indispensable en cuanto a su situación en el ámbito logístico. Hay que incrementar exponencialmente el desarrollo tecnológico y cultural, la digitalización y la continuar la modernización de los servicios. Potenciar también el atractivo histórico, turístico, de ocio, de compras, de ciudad idónea para eventos de empresa y profesionales que representa Zaragoza. Además tenemos que conseguir reforzar y mejorar el equilibrio entre la tradición y modernidad, entre la sociedad rural y la urbana, entre el pequeño comercio y las grandes superficies, entre la sostenibilidad y el desarrollo industrial y económico, entre... En fin, la clave es el equilibrio. Vamos, que hay tajo...

5. Lo mismo que necesita el mundo entero: perder el miedo.