Alonso (Toyota) también gana en Sebring (EEUU)

Nunca le fue muy propicia en F-1, pero América ha dejado de ser un terreno hostil para convertirse en el escaparate de los nuevos retos de Fernando Alonso. El pasado mes de enero, el 'Nano' conquistó la icónica carrera de las 24 Horas de Daytona, al volante de un Cadillac en el campeonato americano, y hoy ha vuelto a ganar, esta vez junto a Kazuki Nakajima y Sebastian Buemi, en las tradicionales y bacheadas 1.000 Millas de Sebring, una victoria que les consolida como líderes del Mundial de Resistencia. “Estoy extremadamente feliz”, dijo el asturiano el final de la carrera, “pues ganar en Sebring es algo especial. Siempre es especial ganar en Estados Unidos por el ambiente especial que se vive aquí. Ganar las 24 Horas de Le Mans, las 24 Horas de Daytona y las 1.000 Millas de Sebring es algo increíble para un novato en el Mundial de resistencia como yo. Han sido tres victorias muy importantes”, añadió el asturiano.

TODO EMPEZÓ EN LE MANS



El próximo mes de abril, probará, en el oval de Texas, la nueva montura con la que abordará en mayo su segundo intento en las 500 Millas de Indianápolis. Dos años atrás, una rotura de motor, le privó del triunfo que este año prepara con más mimo. Si finalmente gana en las 500 Millas, cerrará su objetivo de lograr la Triple Corona tras las victorias en el GP de Mónaco de F-1, y las 24 Horas de Le Mans. Fue, precisamente en la mítica carrera francesa donde comenzó a labrar un liderato en el Mundial de Resistencia que ha consolidado tras la victoria hoy en las 1.000 Millas de Sebring. Y como ocurriera en las carreras anteriores del Mundial de Resistencia, o en las 24 de Daytona, Alonso dejó su sello personal con una exhibición de pilotaje, de nuevo, durante la noche.

