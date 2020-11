Lewis Hamilton: "Los niños tienen que perseguir sus sueños"

Lewis Hamilton, que siempre había mostrado dudas sobre su continuidad en la Fórmula 1 en el 2021, dejó bien claro que espera que el año próximo sea aún mejor y que quiere seguir acumulando éxitos con Mercedes. El inglés termina el próximo 31 de diciembre su contrato con el equipo al que llegó en 2013, pero de sus palabras se desprende que ahora no habrá problemas para seguir.

El heptacampeón, de 35 años, que festejó su primer título en 2008, con McLaren, remarcó que no tengo palabras para expresar lo que siento, pero tengo que empezar dando las gracias a todo el mundo del equipo. Sin este equipo no hubiera sido capaz de lograr nada. Está siendo un gran viaje.

De niño tienes sueños y ves que la F-1 está muy lejos. Pero es importante que todos los niños persigan sus sueños, que trabajen duro para alcanzarlos, porque si lo hacen, sus sueños pueden convertirse en realidad, indicó Lewis poco después de ganar la décima carrera de una temporada que le ha permitido sumar el séptimo título.

Por otro lado, el piloto británico indicaba que sé que con frecuencia decimos, o digo, que esto va más allá de mis sueños más locos, pero creo que toda mi vida he soñado en secreto algo tan grande como esto. Pero siempre parecía tan descabellado. Conseguir siete títulos es simplemente inimaginable.

No sabe dónde está su techo. Me siento como si acabara de empezar. Y físicamente me siento en forma, desveló y añadió, haciendo referencia a la pandemia del coronavirus, que éste ha sido, mentalmente, el año más duro para millones de personas. Nosotros no hemos sido ajenos a estas circunstancias. Ha sido un reto, era difícil afrontarlo todo; pero gracias a la ayuda de este equipo conseguí mantenerme centrado. Este año me he sacrificado más que nunca en toda mi vida.

Está en plena madurez y reconoce que la experiencia le ha hecho mejor piloto. Hamilton señalaba que durante la carrera en Turquía pensaba en los momentos en los que me salió mal antes, como en China-2007, cuando perdí el Campeonato en el 'pit lane'. Todas esas cosas que he aprendido a lo largo del camino he podido aplicarlas en Estambul y por eso pude conseguir esta victoria.

Espero que el año que viene sea mejor aún. Quiero quedarme, apuntó y, posteriormente, hizo toda una declaración de principios. No podemos ignorar los problemas de derechos humanos que hay en los países a los que vamos y cómo podemos involucrarnos con esos países, cómo podemos empoderarlos para que realmente cambien, no dentro de 10 o 20 años, sino ahora. Quiero formar parte de este desarrollo, al menos durante los próximos años, indicó Hamilton, quien recalcó que de entre todas las carreras que ha disputado esta temporada se siente especialmente orgulloso de ésta.