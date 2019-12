Sainz: "Será un Dakar más abierto que nunca"

Carlos Sainz (padre) destila la misma profesionalidad, pasión y determinación de siempre. No parece que haya pasado mucho desde que se presentó en la Copa Panda del Nacional de rallys de 1980 tras haber ganado a Copa Renault en circuitos. Dos títulos mundiales de rallys y dos triunfos en el Dakar jalonan la carrera de quien hizo historia frente a los pilotos nórdicos y sigue siendo un referente a batir. A sus 57 años, Sainz es el más veterano ganador del Dakar y también uno de los grandes favoritos de la próxima edición del Dakar, que arrancará en el 5 de enero en Arabia Saudí.

-Este es un Dakar de nuevos retos.

-Entra en una fase nueva. Arabia Saudí reúne todas las cualidades para el Dakar, la gran duda que tenemos es lo que nos vamos a encontrar. La primera semana parece más de camino, similar a Marruecos, y la segunda más de dunas.

-¿Habrá más sorpresas aún?

-Creo que sí, es una realidad y eso hará la carrera más abierta. Siempre es impredecible por eso tienes que resetear cada día. Hay que ir con cabeza y no volverse loco. Es el Dakar más abierto de los últimos años. Van a ser días muy largos y cuantos más kilómetros haces más cosas pueden pasar.

-¿Qué mejoras incorpora en el Mini?

-Va a ser el tercer Dakar de este Mini. En el primero sufrió bastante, en el anterior se dio un paso importante, pero pecamos con algunos problemas como la presión de neumático, y creo que este año toca capitalizar todo lo que se hizo y afrontamos el Dakar con garantía y podemos plantar batalla a Toyota. Se ha trabajado en el peso también, y estaremos más cerca del peso mínimo.

-¿Será un Dakar para el 4x4 como el Toyota o para un buggy como el Mini?

-Es la pregunta del millón, pero dependerá de cada tipo de especial. Toyota nos ha sorprendido, porque siendo un 4x4 y con menos recorrido de suspensión, el ritmo que lleva en lo roto, que es donde tenemos ventaja, es sorprendente. Si el recorrido es roto pero con piedras, donde nuestros neumáticos tienen menos riesgo de pinchar, tendremos algo de ventaja, pero hay que verlo allí.

-¿Y los rivales?

-Es obvio que el equipo Toyota con Al Attiyah, De Villiers, Ten Brinke, Fernando… Es nuestro enemigo más claro. Y, por supuesto, Peterhansel, al que conocemos muy bien. Tanto él como nosotros le vamos a dar a Mini una buena opción de luchar.

-Acaba de llegar de una última prueba en Arabia. ¿Con qué sensaciones?

-La zona no era la del Dakar, pero sí lo intuyes un poco. Va a ser un terreno muy abierto y con mucho desierto. Y luego, el horario ayuda a los medios. Me ha sorprendido que a las 17:00 es de noche, y el que se despiste un poco va a acabar de noche.

-¿Qué debemos esperar de Alonso?

-Será su primera participación y es muy difícil, pero se ha preparado muy sesudamente, incluso más de lo que pensaba. Se adapta muy bien, es como una esponja. Quiero que tenga el mejor Dakar posible, pero ganar es difícil, aunque siempre puede haber sorpresas”.

-Hay cambios en la dirección deportiva del Dakar.

-La ventaja que tenemos con David Castera, es que se ha bajado del coche ayer porque fue copiloto de Peterhansel, y es una ventaja para nosotros, aunque también una desventaja porque seguro que ha preparado un Dakar duro. Pero también una ventaja, porque sabe la importancia de tener un buen ‘roadbook’, es fundamental. Lo que más me preocupa es que no esté bien señalizado. Cuando vas al límite, si el ‘roadbook’ no está bien, la posibilidad de tener un accidente es mayor. Me tranquiliza porque pasarán tres veces por el recorrido, y es muy difícil que se escape algo.

-Entregarán el 'roadbook' en la misma mañana de cada especial.

-Es un reto añadido, pero evita suspicacias e iguala. Creo que vamos a ver una carrera diferente a la de los últimos años, porque estaban pasando cosas… En Marruecos lo probamos y nos fue bien. Lo que pasaba es que cuando hay un sitio crítico, más de uno se equivoca, luego la capacidad de ir por el camino depende mucho de los copilotos. Me gustaría que lo dieran todos los días por la mañana”.