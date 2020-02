Todos se unen para considerar ilegal el nuevo Mercedes

Ferrari preguntará a la FIA por el DAS, el novedoso sistema de doble dirección de Mercedes. Red Bull dice directamente que es ilegal. El caso que es que Valtteri Bottas se ha quedado hoy a tan solo tres décimas del récord absoluto a una vuelta en Montmeló (1:15:406), establecido en la clasificación del GP de España del año pasado. Y eso que esto solo son unos tests, que tan solo han transcurrido tres días de pruebas, y que Lewis Hamilton, por la tarde, no quiso rebajarlo aún más. Creo que seremos rivales de Mercedes a lo largo de la temporada, pero en Australia, en la primera carrera, creo que no, dice Mattia Binotto, jefe de Ferrari.

Sebastian Vettel tuvo que detener su programa durante la mañana tras un fallo en el motor de su F1000 que los mecánicos de Ferrari sustituyeron por otro propulsor de cara a la tarde. Es el primer problema entre los tres grandes y ha sido Ferrari en el tercer día. Pero el gran problema de la Scuderia está en el sistema DAS con el que Mercedes podría decidir el campeonato. "En caso de que decidiéramos hacer algo similar y no tengo ni idea de si merecerá la pena o no, se tarda mucho. Es un concepto de diseño de cero. Hay que diseñarlo, producirlo, homologarlo. Tiene que ser seguro. Así que de lograrlo, sería a mitad de temporada, no antes", explica Binotto. "Con o sin DAS, Mercedes ha logrado un gran coche y muy veloz", sentencia el italiano.

RED BULL, MUY ENFADADO

Es verdad que Mercedes ha copiado este año algunas soluciones ideadas por Ferrari el año pasado, sobre todo, en el aspecto aerodinámico, pero el equipo alemán parece haber dado un golpe de efecto con su dirección inteligente que nadie esperaba en el final de ciclo, en el último suspiro del actual reglamento. Si el sistema cambia activamente el ángulo o la trayectoria de las ruedas mientras se está en marcha, cambia la superficie de contacto de los neumáticos. Y con eso, incluso si se trata de una cantidad muy, muy pequeña, la distancia al suelo. Pero es que eso está prohibido, porque el sistema tiene la función de una suspensión activa, lo cual es ilegal, se queja Helmut Marko, asesor de Red Bull. Tras las quejas y preguntas de Ferrari y Red Bull, la FIA deberá clarificar si el sistema es legal o no de cara a la primera carrera de Australia. De momento, ya han dicho que el sistema estará prohibido en 2021.

HAMILTON SE RESERVA

Hasta que la FIA se pronuncie ante la temporada que arrancará en tres semanas, los chicos de Mercedes han optado por guardar un poco sus armas. En la simulación de carrera, durante la mañana, Bottas llegó a acercarse a solo tres décimas del récord absoluto de Montmeló. Con el mismo programa, Hamilton estaba en condiciones de batirlo, pero decidió levantar el pie en el último sector y no hacer sangre ni con su compañero, ni con quienes desean que el sistema DAS se prohíba.

Aún así, los dos Mercedes lograron los dos mejores tiempos del día y de la primera semana de entrenamientos de pretemporada. Carlos Sainz volvió a pista tras estrenar el MCL35 el miércoles. Lando Norris completó una sola jornada la del jueves y será el encargado de abrir la próxima semana en un McLaren que rueda sin contratiempos, pero al que le costará batir el Mercedes 2019 camuflado en los colores de Force India, o el Red Bull 2019 escondido bajo la decoración de Alpha Tauri.