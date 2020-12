2020, un año de 'baby boom'

Katy Perry, Rooney Mara, Chiara Ferragni, Gigi Hadid y Eugenia de York son algunas de las celebridades que en 2020 han anunciado su próxima maternidad o bien se han convertido en madres, en un año de "baby boom" entre las celebridades.

Actrices, cantantes, 'influencers' y miembros de la realeza han encontrado así un motivo para recordar este año como muy especial. Mientras algunas han salido de cuentas durante este año, otras han aprovechado para anunciar sus embarazos incipientes, y dejar para la posteridad en redes sociales sus posados con ecografías. De la pareja formada por Rooney Mara y Joaquin Phoenix, que daban el 27 de septiembre la bienvenida a su primer hijo, River -homenaje al hermano fallecido del actor-, pasando por Leighton Meester (que saltó a la fama por dar vida a Blair Waldorf en 'Gossip Girl', que en abril anunciaba que esperaba su segundo hijo junto al actor Adam Brody, hasta españolas como Paula Echevarría, embarazada de su segundo hijo, el primero fruto de la relación con su pareja, el exfutbolista Miguel Torres. Así como la 'influencer' María Pombo, que este domingo se ha convertido en madre de su primer hijo, Martín. View this post on Instagram A post shared by Rooney Mara (@rooney.mara) El mundo de la gran pantalla ha estado también marcado por embarazos este año, aunque también el de la realeza. Y es que el pasado 25 de septiembre, el palacio de Buckingham confirmaba mediante un comunicado oficial el embarazo de Eugenia de York, fruto de su matrimonio con Jack Brooksbank, dos años después de su enlace en el castillo de Windsor. View this post on Instagram A post shared by Princess Eugenie (@princesseugenie) Dentro de la nobleza, la peruana Alessandra de Osma y Christian de Hannover, príncipes de Hannover, llegaban al mes de julio con una alegría por partida doble, al convertirse en padres de mellizos, un niño llamado Nicolás y una niña llamada Sofía. Y en el mundo de las pasarelas, Gigi Hadid, la hermana menor del clan Hadid, anunciaba este agosto su avanzado embarazo junto con su pareja, el cantante Zayn Malik, con el que lleva varios años de relación intermitente. Tan solo un mes después, el 24 de septiembre, dio a luz a una niña. View this post on Instagram A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) Como si de una moda se tratase, también durante este año han anunciado embarazos sus compañeras de pasarela del icónico desfile de Victoria’s Secret, Elsa Hosk y la holandesa Romee Stijrid, quien además de anunciar su embarazo por Instagram, declaró que las duras dietas y entrenamientos a los que se sometía cuando desfilaba para la marca de lencería le ocasionaron problemas de salud que no la permitieron poder quedarse embarazada anteriormente. View this post on Instagram A post shared by elsa hosk (@hoskelsa) "Viajaba todo el tiempo, trabajaba todos los días, me alimentaba de dietas súper restrictivas" explicaba en la publicación en la que daba a conocer su embarazo, que ha llegado a la recta final hace tan solo una semana, con el nacimiento de Mint van Leeuwen. El pequeño es fruto de su relación con Laurens van Leeuwen, con quien sale desde hace más de diez años y con quien, al poder disfrutar de una vida más relajada lejos de los focos. El mundo de la música también ha experimentado un "baby boom", protagonizado por Katy Perry, quien anunció su embarazo, fruto de su relación con el actor Orlando Bloom, el pasado marzo mediante su video musical 'Never Worn White', en el que la vocalista dejaba ver su tripa. View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry) Quien optó por dar la noticia a través de Instagram fue Nicky Minaj, con tres fotografías de su tripa que desataron los comentarios de bienvenida por parte de sus 120 millones de seguidores, emocionados por la noticia de su primer hijo, junto a su marido Kenneth Petty. View this post on Instagram A post shared by Barbie (@nickiminaj) Precisamente en Instagram y, como no podía ser de otra forma, han anunciado sus embarazos algunas de las 'influencers' más conocidas del mundo como la italiana Chiara Ferragni, que lo hizo mediante una foto de su hijo Leo sosteniendo una ecografía del que será su hermano o hermana. View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)