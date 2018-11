Ágatha, con las mujeres empresarias

Era el primer acto público desde que se anunciara que Industria le había concedido el Premio Nacional de Moda de este año. La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada amadrinó ayer la conferencia de la recién nacida BPW Aragón, asociación aragonesa integrada en la federación de mujeres empresarias y profesionales del mismo nombre que, a nivel internacional, es una de las más antiguas (se fundó en 1930). En el Patio de la Infanta de Zaragoza, la diseñadora se centró en su labor como empresaria y habló un poco de todo, desde su relación con las redes a las nuevas tendencias en cuanto a consumo se refiere. «La gente dice que las tiendas van a ser una gran experiencia y que luego vas a ir a internet a comprar esa experiencia. El problema es que nadie sabe lo que es esa experiencia y eso que yo durante mucho tiempo he hecho ese tipo de eventos», explicó la creadora, que suma más de 70 desfiles al año. «Twitter no lo miro nunca, porque le gustaba mucho a...» (refiriéndose a su ex, Pedro J. Ramírez). «Pero estoy mucho con Instagram». A. O.c.