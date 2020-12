Aitana Ocaña: "Estar en una relación tóxica es rozar esa fina línea de 'esto no está bien'"

En el 2017, cuando aún estaba en OT, se sorprendió de que Pablo Alborán supiera su nombre. Tres años después ha recibido varios premios y una nominación a los Grammys Latinos, discos de platino y tiene el reconocimiento de cantantes como Katy Perry, que la llamó para una colaboración. Aitana Ocaña (Sant Climent de Llobregat, 1999), la segunda cantante más escuchada en el primer semestre del 2020, acaba de sacar su segundo disco 11 razones y pronto la veremos desplegar su carisma en La voz kids como asesora de David Bisbal. Solo el coronavirus la ha hecho parar. Y solo un poquito.

¿Ya está totalmente recuperada?

Estoy superbien, gracias. No he tenido ningún síntoma. Salí positivo porque cada semana me hago un PCR, pero hice la cuarentena establecida y ya está. Por suerte, solo me perdí la entrega de Los 40 Music Awards. Bueno, es una desgracia, pero imagínate que me llega a pasar en la salida del disco, que llevo esperando todo el año... Y poco ha faltado.

¿Cómo ha sido para usted este 2020?

Obviamente ha sido malo para todos. Pero yo saco siempre algo bueno, porque si no, te vienes abajo. A nivel personal, valoro más aquellas cosas que antes teníamos y dábamos por hecho, como las reuniones familiares. Mi madre tiene 12 hermanos, y echo de menos a mis primos, mis abuelos, los abrazos y los besos. Y luego quedar con los amigos. Tampoco es que me encante la fiesta, pero eso de pasar una noche increíble con ellos, las risas al recordarla al día siguiente... Eso no está tan presente. Y profesionalmente, los conciertos. Ha sido un palo. Porque yo solo he hecho una gira. Tenía ganas de más.

Precisamente en los conciertos se dio cuenta de que servía para esto.

Completamente. Además este disco es por y para el público. Porque es pop con instrumentos más de banda de rock. Es para saltar, bailar, reír llorar

11 razones habla de una relación tóxica y de empoderamiento.

Empieza el disco en algo tóxico y en el desamor. Desde No te has ido y ya te extraño es todo como un círculo vicioso hasta que llegan las últimas canciones, que son las del empoderamiento, las de: tengo que salir de ahí. Y en la última hay una frase que dice: Hay una razón que no me esperé, pero mientras que tú te vas, me encontré un amor que me quiere mucho más. Y no es otra persona, soy yo misma.

Y pensar que en los boleros el mensaje casi era: mátame, pero no me dejes...

Sí, era muy diferente. Aunque no es un disco completamente de empoderamiento. Porque al final estás hablando todo el rato de un tío. O de una tía, depende a quien se lo quieras dedicar. Pero la conclusión es: si te identificas con todo esto, bórralo y quiérete más a ti, porque esto no es lo que está bien.

Dice que se ha inspirado en historias de amigas.

Sí. Si estamos hablando de un maltrato, ahí hay que tomar medidas. Pero estar en una relación tóxica es estar rozando esa fina línea de esto no está bien. Tienes que darte cuenta y o lo cambias o mejor sal de ahí. Pero, claro, es fácil decir: "Date cuenta".

¿Siente la responsabilidad de ser referente para otras chicas?

Sé que de algún modo pueden sentirse reflejadas, con lo que tengo mucho cuidado. Pero intento ser yo, porque si ellas se han enamorado de mí es porque eso. No puedo robotizarlo. Solo intento no dar ningún mensaje malo.

En el casting del 2008 de OT, el siguiente al suyo, en la cola veías a varias Aitanas. Copiaban su imagen.

Me parece superbonito que cojan referencia de alguien. Y si soy yo, me parece un honor.

En 11 razones se ha arriesgado dando un giro a su estilo con respecto a Spoiler.

En realidad es mi segundo disco, no me puedo quedar encallada, tengo que probar cosa nuevas. Cuando saqué la canción + el año pasado, junto con Cali y El Dandee, gustó ese cambio de género, dentro de lo que es el pop, más roquerillo. Y eso me inspiró mucho a hacer un disco todo de ese estilo, con un concepto más claro a nivel musical y de historia y artísticamente. Me he arriesgado, muchos me lo dicen, pero tampoco tanto. No estoy cantando rap, que ya me gustaría, pero no sé hacerlo. Quise transportar el 'boom' de la música de los 2000. Que yo era muy pequeña por aquel entonces.

Y tan pequeña. En el 2000 tenía un año.

Sí, y en el 2005, 6 (ríe). Aquel era un sonido mucho más puro, mucho más punk, más rock, y mi disco no tiene nada que ver, pero hay un feeling de aquellos tiempos.

Katy Perry, con quien ha colaborado en Resilient , ha dicho que usted no está en la música por dinero o sexo, sino por hacer el bien común. ¿Cómo se le quedó el cuerpo?

Que Katy, que es una persona y artista a la que he admirado siempre, diga eso me parece precioso. E incluso dijo que se ve reflejada en mí cuando empezó. Que diga eso Kate Perry es como: Dios, ojalá tenga un poco de lo que tú tienes.

David Bisbal también se ha visto reflejado en usted. Cantan juntos 'Si tú la quieres' y le ha llamado para ser su asesora en 'La voz kids'. ¿Cómo ha sido este reto?

Lo grabamos hace un año y tengo muchas ganas de que salga. A ver qué tal. Es que yo era más pequeña. Tenía 20 años recién cumplidos.

Para usted, claro, un año es mucho.

En esta etapa de crecimiento desde luego que sí (ríe). Ha sido súper. Yo no estaba allí para juzgar a nadie, sino para hacer ver que yo había salido de un programa de televisión y que los sueños se hacen realidad. La voz kids es más como un juego para ellos, se lo pasan superbien y se alegran cuando gana su compañero. David me ha ayudado un montón, y los niños Ha sido una experiencia muy bonita. Me gustaría 100% repetir en la siguiente edición.

En tres años ha logrado mucho. Le falta probarse como actriz.

Me gustaría. De hecho, uno de los retos para este 2021 es estudiar interpretación. Estoy superabierta y superdispuesta, pero soy muy perfeccionista, Quiero servir de verdad para ello y no aparecer como Aitana la cantante, sino como Aitana, la chica que está empezando a ser actriz.

¿Se ve con su chico, Miguel Bernardeau, en Élite?

Me encanta Élite, soy superfan, y si mi pareja no estuviera ahí, quién sabe, igual me apuntaría al casting a ver si me cogen. Pero hay muy buenos actores como para estar yo allí. Se notaría mucho. Y encima estando allí mi novio... Que no pasaría nada, me encantaría hacer algo con él, alguna serie. Pero Élite es su serie.

¿Algún otro sueño?

Vivo mucho el momento presente. Tengo muchos objetivos marcados, pero tampoco voy tantísimo más allá. ¿Algo para toda la vida? Trabajar de la música. Y a día de hoy que acabe la pandemia y pueda hacer conciertos.

Seguro que tiene más de 11 razones para vivir la música, pero ¿habría alguna para dejarla? ¿Quizá la pesadez de la fama?

No hay ninguna, te lo digo sinceramente, porque no hay nada que pueda con lo que más quieres en el mundo. A mí, como Aitana, todo lo que me hace feliz, me inspira y me da alegría está relacionado con la música. Nada puede tumbar eso. Y lo de la fama. Lo único es que tienes menos vida privada y estás más expuesta, pero debes ser más inteligente y saber qué puedes enseñar de tu vida y qué no. Solo tienes que lidiar con eso. Forma parte del aprendizaje.