Asia Argento acusa al director Rob Cohen de violación

La actriz y director italiana Asia Argento, uno de los rostros del movimiento feminista MeToo y una de las principales voces contra los abusos sexuales del productor de cine de Hollywood Harvey Weinstein (actualmente encarcelado), ha acusado al director de Rob Cohen ('Fast and Furious') de violación. En declaraciones a 'Il Corriere della sera', la actriz ha asegurado que, en 2021 y durante el rodaje de una película, el cineasta le dio una droga para que se la bebiera, un líquido que ella desconocía. Me levanté al día siguiente desnuda en su cama. No sabía qué había pasado. Lo descubrí todo más tarde, cuando hablé con un amigo sobre esa sustancia que Cohen me dio para beber.

El ataque sexual está incluido en el libro autobiográfico de Argento, que sale a la venta el próximo día 26 de enero en Italia bajo el título de 'Anatomía de un corazón salvaje'.