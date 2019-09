Bella Thorne, de Disney a ganar un premio por una película porno

La actriz Bella Thorne, una antigua estrella infantil de Disney Channel, recibirá un premio de honor por dirigir, con 21 años, su primera película pornográfica, 'Her & Him'.

La organización de la segunda edición de los Premios Pornhub anunció este viernes que Thorne recibirá el galardón Vision Award durante una ceremonia, que se celebrará en Los Ángeles el próximo 11 de octubre y que contará con las actuaciones musicales de Bad Bunny, Kali Uchis, Ty Dollar Sign y Rico Nasty, entre otros artistas.

"VISIONES DE BELLEZA"

"Estoy emocionada porque visiones de belleza como esta brillen bajo una nueva luz ", ha dicho Thorne en un comunicado publicado por la revista de entretenimiento 'The Hollywood Reporter'. "Romper el tabú de lo que se clasifica como bello siempre ha sido una visión mía y me da mucha alegría ver que esto es reconocido por lo que realmente es... Un bello arte visionario", asegura la premiada directora.

El debut en la industria pornográfica de Thorne se inició el pasado agosto, cuando estrenó 'Her and Him' (Ella y él), que tiene en los papeles principales a Abella Danger y Small Hands -actores populares en esa categoría de entretenimiento- e incluye música del rapero Mod Sun, que precisamente fue pareja de la realizadora. "Mi idea inicial fue crear una película navideña de horror, pero en cambio hice una cinta hermosa y etérea", señaló Thorne en un vídeo para promocionar el proyecto.

AMOR TEMERARIO

Según Pornhub, el filme "presenta a un veinteañero ansioso que encuentra un mensaje sorprendente en el teléfono de su novia, tras lo que interrumpe sus rutinas mañanera y se lanza a un encuentro fuera de control y cargado sexualmente". El vicepresidente de la compañía, Corey Price, dijo en un comunicado que la película relata una historia al estilo de Romeo y Julieta "enamorados de forma tempestuosa y temeraria".

Pornhub, con sede en Montreal y oficinas en San Francisco, Houston, Nueva Orleans y Londres, es la mayor distribuidora mundial de material pornográfico por internet, que incluye vídeos y fotografías con artistas profesionales y aficionados. El canal ha sido prohibido en Rusia y en China.

Thorne, nacida en Florida en 1997, inició su carrera artística a los seis años de edad y en 2010 asumió el papel de CeCe Jones, una bailarina en la serie 'Shake It Up' de los canales de Disney, donde se convirtió en una actriz muy popular entre las adolescentes.