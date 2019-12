Camila Morrone: "Soy algo más que la novia de DiCaprio"

Leonardo DiCaprio tiene 45 años. Su novia actual, Camila Morrone, 22. Pero la diferencia no le importa en absoluto. "Hay muchas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, donde las personas tienen grandes diferencias de edad (...). Cualquiera puede salir con quien desee", ha explicado la joven al periódico 'Los Angeles Times' al ser preguntada por su relación con la estrella cinematográfica. Entiende la expectación que despierta su noviazgo, pero ansía el momento en el que se la empiece a reconocer por su talento y su trabajo.

Antes de saltar al mundo de la actuación y de debutar hace cinco años de la mano de James Franco en ' Bukowski', Morrone era modelo, como su padre, Máximo, que triunfó en las pasarelas en los años 90. Y su madre, Lucila Solá, exmodelo y actriz argentina pareja del actor Al Pacino. Ambas estuvieron el pasado verano en Barcelona, durante la pasarela 080, en un acto publicitario en el que Camila apoyaba con su presencia una compañía aérea de los Emiratos

Camila está promocionado ahora 'Mickey and the Bear', una película independiente en la que interpreta a una estudiante de instituto que se debe hacer cargo de su padre. Este viernes ha presentado la cinta en el Festival de Cine de Marraquesh. "Creo que cuanto más ve la gente la película, voy obteniendo poco a poco un reconocimiento que no tiene que ver con mi relación de pareja. Es frustrante porque siento que soy algo más que con quién salgo", ha explicado la joven.

De hecho, Morrone no se siente muy satisfecha de su paso por la industria de la moda. "No quería parecer demasiado sexy para un papel y me doy cuenta de que hacer cine es lo que he querido hacer toda mi vida. No sé por qué he pasado todo este tiempo evitándolo y asustada de hacerlo".

Morrone no revela más detalles de su relación con DiCaprio, el eterno soltero de oro que nunca habla de sus relaciones, aunque todas las parejas que se le han conocido han sido modelos y siempre mucho más jóvenes que él. Ninguna superaba los 25 años cuando salía con él.

Morrone y DiCaprio salen desde hace casi dos años, cuando se les vio por primera vez de excursión en Aspen (Colorado). Junto a Morrone no ha acudido a ninguna alfombra roja, pero estuvieron navegando junto por la Costa Azul tras la presentación, en el último Festival de Cannes, de 'Érase una vez en Hollywood' y son objeto de las persecuciones de los paparazis cuando salen de compras o a comer a cualquier restaurante.