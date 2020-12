Carlota Casiraghi, musa de Chanel

A sus 34 años, Carlota Casiraghi se ha convertido en la nueva musa de Chanel. La segunda hija de Carolina de Mónaco y el desaparecido Stéfano Casiraghi cuenta ya con un cierto bagaje en su rol como embajadora de grandes firmas de lujo, ya que fue anteriormente imagen de Gucci y Saint Laurent.

"Es casi como si hubiera nacido vestida de Chanel", afirma la joven, de 34 años, en un vídeo al recordar unas fotografías de su madre vestida de la firma mientras estaba embarazada de ella.

La propia marca ha anunciado que a partir del 1 de enero del 2021, Carlota Casiraghi ejercerá de embajadora y portavoz de Chanel. A su vez, protagonizará la campaña de la colección Prêt-à-porter Primavera-Verano 2021 creada por la nueva diseñadora de la firma, Virginie Viard.

"Carlota siempre ha sido fiel a la casa, asistiendo a numerosos eventos y espectáculos de Chanel y luciendo regularmente sus creaciones", destacan desde la compañía. De este modo, la nieta de Grace Kelly se unirá a Penélope Cruz y Kristen Stewart como embajadora y portavoz de la mítica marca.

Y es que desde que nació, la joven su niñez, la joven ha estado siempre vinculada con Chanel, la firma de cabecera de su madre. De hecho, en el 2012, posó para Karl Lagerfeld en el libro 'The Little Black Jacket: Chanels Classic Revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld', y para la boda de su tío, el príncipe Alberto y Charlene Wittstock, eligió un elegante diseño en rosa empolvado de Chanel, convirtiéndose así en una de las invitadas más elegantes. El año pasado contrajo matrimonio con el productor de cine francés, Dimitri Rassam, y para su segunda boda escogió también un vestido de raso blanco de la centenaria marca.

"Fue Virginie Viard quien realizó los arreglos en la prueba de mi vestido de novia, lo que simbolizó el momento en el que Karl le cedió el testigo", ha contado Carlota Casiraghi, que es madre de dos niños, Raphaël Elmaleh, fruto de su relación con el actor marroquí Gad Elmaleh, y Balthazar Rassam, su primer hijo en común con su marido.

Fotografiada por Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin, la campaña de Primavera-Verano 2021 de Chanel tendrá como escenario un lugar muy especial: la villa La Vigie. Esta casa, situada en lo alto de una colina de Mónaco "está llena de recuerdos para mí, porque es la antigua vivienda de Karl Lagerfeld", cuenta la princesa.

Por otro lado, tal como ha avanzado la 'maison' francesa en su comunicado, Carlota Casiraghi formará parte de un nuevo proyecto llamado 'Las citas Literarias de la rue Cambon', que consiste en una serie de encuentros literarios en los que distintas celebridades y escritores tendrán la oportunidad de hablar sobre las obras que han marcado su vida y hayan "desempeñado un papel importante en la liberación de la mujer". El primero de estos encuentros se celebrará el próximo 26 de enero.