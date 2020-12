Las cartas picantes de Pérez Galdós a Emilia Pardo Bazán: "Estoy deseando comerte los pechos"

Una familia de coleccionistas conserva casi un centenar de cartas "picantonas" de Benito Pérez Galdós a Emilia Pardo Bazán, que se creían perdidas en un primer momento, según ha confirmado a Europa Press la presidenta de la asociación ciudadana Soy de la Cuesta, Lara Sánchez.

El librero histórico de la Cuesta Moyano en Madrid y miembro de la junta directiva de esta asociación, Guillermo Blázquez, ha sido la persona que ha visto estas cartas y que lleva negociando durante meses con la familia para adquirirlas, hasta ahora sin ningún resultado.

"Las cartas de amor que ha visto son casi un centenar y están en manos de una familia desde hace tres décadas. Blázquez ha intentado comprárselas y es imposible porque la familia las quiere tener, quizás porque son de un contenido erótico que piensen que podría desprestigiar la figura de Galdós", ha señalado Sánchez.

Dos años como amantes

Tal y como ha adelantado la Cadena Ser, el librero madrileño ha tenido ocasión de leer algunas de las cerca de 100 cartas que el escritor canario le remitió a su amante y, entre otras cosas, recuerda cómo en una de ellas se leía que Galdós le decía: 'Estoy deseando volver a verte para comerte los pechos'. Ambos literatos mantuvieron una relación de amistad a lo largo de muchos años, pero durante dos fueron amantes, mientras ella estaba casada.

Hasta ahora, se había pensado que toda la correspondencia de Galdós a Pardo Bazán podría haber sido destruida en el Pazo de Meirás, según cuenta Sánchez. Hay muchas teorías, e incluso se ha dicho que Carmen Polo las quemó cuando llegó al Pazo de Meirás, donde anteriormente vivía la escritora. Por el contrario, las cerca de 90 cartas que le escribió la autora sí se conservan en su mayoría e incluso aparecen recogidas en libros como 'Miquiño mío' (Turner), en una edición de Isabel Parreño y Juan Manuel Hernández.

"A esa familia no les hace falta venderlas y las tienen como coleccionistas. Blázquez lo lleva intentando mucho tiempo y no hay manera, a pesar de que tiene muy buen contacto al comprarle la familia otras cosas. De todas formas, sólo él conoce esas cartas. Otras instituciones importantes no han ido a por ellas", ha destacado Sánchez.

Lectura dramatizada de las cartas

Esta revelación se produce al preparar la asociación el Año Galdós, que incluirá este sábado 12 de noviembre una lectura dramatizada en la Cuesta Moyano con actores de las cartas que intercambiaron los escritores Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós en la transición del siglo XIX al sigo XX. Además, varios periodistas radiofónicos leerán diversos fragmentos seleccionados de obras de Benito Pérez Galdós como 'El abuelo', 'Doña Perfecta' o 'España Trágica'.

El Año Galdós llega a su fin, pero el 2021 será el momento para recordar a la gran autora gallega, que pasó más de 30 años en Madrid, donde escribió buena parte de su obra, y de la que se conmemorará el centenario de su fallecimiento. En paralelo, este sábado los autores Rosa Montero, Marta Sanz, Javier Sierra y Luisgé Martín firmarán ejemplares de sus libros en diferentes casetas de la Cuesta de Moyano en apoyo a sus libreros de cara a la campaña de Navidad.