Los controvertidos consejos de Gwyneth Paltrow tendrán su serie en Netfilx

Goop, la web sobre estilo de vida y bienestar fundada hace una década por la actriz Gwyneth Paltrow (46), entrará a formar parte del contenido original de Netflix con una serie documental que echará a andar el próximo otoño y que se sumará a la cantidad de programación del gigante en streaming centrada en belleza, comida, libros...

El gigante online de Paltrow -nació como una simple newsletter semanal y hoy está valorado en 250 millones de dólares, según The New York Times- promueve un exclusivo y ostentoso estilo de vida no exento de polémicas y hasta de multas por publicidad engañosa. Una de las últimas, de 140.000 euros, por hacer afirmaciones sin base científica sobre los huevos vaginales. Pero también ha copado los titulares por sus limpiezas de colón con café o los usos del veneno de serpiente.

Todavía no tiene título, pero según adelanta Variety, constará de capítulos de 30 minutos presentados por los propios editores de Goop, la directora de contenido, Elise Loehnen, y la oscarizada intérprete. El equipo utilizará expertos, médicos e investigadores para analizar los problemas relacionados con el bienestar físico y espiritual.

TRAS LOS PASOS DE MARIE KONDO

Netflix busca así repetir el éxito que le ha deparado la serie sobre la reina del orden Marie Kondo.

"Nos preguntábamos qué plataforma era mejor y dónde estaba nuestra gente. Están viendo Netflix. Algunas de las mejores estrategias, las grandes historias que queremos contar requieren de una plataforma televisiva. Obviamente, no hay mejor compañero para ello", ha revelado Loehenen sobre el acuerdo alcanzado.

El equipo de contenido de Loehnen, de 20 personas, trabajará en la configuración de la serie con Netflix. De hecho, Loehnen y Paltrow ya preparan los primeros capítulos, que abordarán la salud mental, física y sexual con la colaboración de expertos y doctores. "Gwyneth es una persona altamente visual y táctil. La calidad de todo lo que producimos es muy importante para ella ", ha explicado la colaboradora de la protagonista de Iron Man a la que también veremos en la próxima de Avengers: Endgame.

"Ella siempre está buscando espacio en blanco. Ya sea desarrollando productos físicos o pensando en el contenido. Con este programa, creo que Gwyneth está realmente interesada en las oportunidades en las que podemos ser nosotros mismos y hacer cosas potencialmente disruptivas", ha explicado.

MÁS PROYECTOS DE EXPANSIÓN

Pero además de este proyecto, Paltrow también ha firmado un acuerdo con Delta Airlines para promover el podcast de la marca Goop, y llegar a un público potencial de 18 millones de oyentes a bordo de sus 600 aviones. Los podcasts de Goop fueron de los más descargados de la tienda de iTunes en el 2018.

Goop trabaja también en otros podcasts independientes con el experto de belleza Jean Godfrey-June, un programa de comida presentado por un chef galardonado y un club de libros de Goop con críticas y entrevistas de los autores.

Mientras dure la colaboración con Netflix, Goop ha anunciado que dejará de imprimir trimestralmente su revista, si bien el proyecto se reanudará cuando acabe la serie.

CUMBRE EN LONDRES

El imperio de Paltrow prepara para el próximo mes de junio una cumbre de bienestar, In Goop Health, que se celebrará en Londres. Incluirá charlas, clases de preparación física y debates sobre medicamentos alternativos. "Goop nació en Londres y siempre ha sido su segunda casa", ha dicho Loehnen en una entrevista con Vogue. "La gente está realmente interesada y tiene mucha curiosidad por el bienestar de Goop en Londres, y en Los Ángeles", constata.

Ahora con Netflix, veremos si ese interés es global.