Dani Rovira habla sobre su ruptura con Clara Lago

Dani Rovira y Clara Lago sorprendieron el pasado mes de mayo con su ruptura tras cinco años de relación. Ahora ha sido el actor quien se ha pronunciado al respecto durante la presentación del filme Los Japón, una comedia que protagoniza junto a María León. La pareja de actores han posado risueños ante los medios en el estreno de la cinta que narra cómo un joven andaluz es nombrado emperador del Japón por lo que deberá ser trasladado al país y tendrá que aprender la milenaria cultura.

"Me gustó mucho el guion, la posibilidad de trabajar con María y rodar en Japón era todo demasiado atractivo. No se podía decir que no", ha asegurado el malagueño.

Más allá de lo profesional, el intérprete ha contado que su relación con Clara Lago es buena a pesar de su sorprendente ruptura. "Hay muchísimo cariño. Todo dicho".

Por su parte, Lago hace unos días explicó que se trataba de una ruptura madura tras la que se siguen llevándose bien e, incluso seguirán trabajando juntos en una fundación solidaria de teatro que crearon juntos. En este sentido, ambos han confirmado que este proyecto seguirá en pie y que mantendrán todo lo que les une profesionalmente.