DC le quita el traje de Batman a Ben Affleck

El presidente de DC, Walter Hamada, cerró el año recibiendo duras acusaciones de uno de los actores de La Liga de la Justicia. Ray Fisher, quien interpretó a Cyborg en la millonaria producción de Warner, lanzó en su Twitter una tremenda crítica a Hamada, diciendo que nunca volvería a trabajar con él. El productor de Honolulu no ha hecho ningún comentario al respecto, pero sí que ha dado nuevos detalles sobre el universo cinematográfico de DC. Hamada ha anunciado que Ben Affleck ha sido apartado del rol de Batman y que ese papel será ahora para Michael Keaton, quien ya interpretó al hombre murciélago con Tim Burton como director.

Walter Hamada is the most dangerous kind of enabler.



His lies, and WB PR’s failed Sept 4th hit-piece, sought to undermine the very real issues of the Justice League investigation.



I will not participate in any production associated with him.



