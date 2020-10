Las diosas de los 90 cuentan su historia

Linda Evangelista tenía 13 años cuando ganó el concurso de belleza juvenil Miss Niágara. Corría 1978 y la joven de grandes ojos verde turquesa hizo las malestas para dejar su Ontario natal hasta la ciudad de los rascacielos. "Recuerdo que en mi primer viaje a Nueva York, cuando me ficharon en Elite Models, me paré con mi madre a mirar unos zapatos de 200 dólares en un escaparate y ella me dijo: 'Quizá algún día'". Tan solo unos años después, ella misma se marcó una frase al estilo Marilyn que serviría de lema de toda una generación de 'tops': "No me levanto de la cama por menos de 10.000 dólares".

Ella y sus compañeras Naomi Campbell, Christy Turlington, Tatjana Patitz y Cindy Crawford fueron las diosas de los 90, las que revolucionaron el mundo de la moda convirtiendo a las maniquís en auténticas 'celebrities' equiparables a las estrellas de Hollywood. Ahora todas, excepto la alemana Patitz, han llegado a un acuerdo con la plataforma Apple TV+ para contar cómo ascendieron al olimpo de la fama en una serie documental que llevará por título 'Las supermodelos'. Por supuesto, también se hablará de otras compañeras que se fueron uniendo a lo largo de esa década, como Claudia Schiffer, Kate Moss o Elle Macpherson.

La nueva era de las 'tops' quedó oficialmente inaugurada en enero de 1990, cuando la edición británica de la revista 'Vogue' llevó a su portada una foto en blanco y negro de Peter Lindbergh con las cinco veinteañeras apiñadas en una calle de la Gran Manzana. La imagen tuvo tal impacto que George Michael las fichó a todas para su videoclip de 'Freedom! '90', y a su vez, también inspiró a Gianni Versace para subirlas a su pasarela haciendo un 'playback' de la canción.

Turlington, Crawford, Evangelista y Campbell, que siguen en activo a pesar de haber sobrepasado el medio siglo, relatarán en primera persona sus vivencias, en un proyecto del cual también son productoras ejecutivas. Pero, además de rememorar aquellos años, Crawford, que hoy es madre de dos modelos: Kaia y Presley Gerber, avanza en su Instagram la sinopsis de la serie documental: "Quedarán reflejadas las personalidades, la evolución en los medios de comunicación y en la sociedad de aquel momento histórico para la moda". Y es que hasta el advenimiento de las supermodelos los rostros que aparecían habitualmente en las portadas de la revistas y en los anuncios de cosméticos de los 70 y 80 no eran necesariamente los mismos que aparecían en las pasarelas de alta costura de París.

"A medida que la industria de la moda se redefinía a sí misma, y los roles de las mujeres dentro de ella, esta es la historia definitiva del poder y cómo cuatro mujeres se unieron para reclamarlo, allanando el camino para las que han segido", asegura el comunicado de Apple TV+. Por su parte, Campbell ha confesado que está entusiasmada por volver a reunirse con sus "hermanas": "Esperamos que nuestro viaje visto en la serie documental anime, motive e inspire a los jóvenes de todo el mundo", ha escrito en sus redes sociales.

La dirección corre a cargo de Barbara Kopple, que ha ganado dos veces el Oscar al Mejor Documental ('Harlan County, USA', en 1976, y 'American Dream', en 1991). También están involucrados en el proyecto los pesos pesados de Hollywood Brian Grazer y Ron Howard, productor y director, respectivamente, de 'Una mente maravillosa'.