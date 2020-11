Dua Lipa estrena 'Studio 2054', un revolucionario 'show' virtual

En tiempos de pandemia, limitaciones, distancia y de socializaciones vetadas, algunos artistas se han reinventado y han reinventado la forma de hacer llegar su música a los fans. Es el caso de la cantante Dua Lipa, que propone a sus seguidores embarcarse en un singular viaje a través del tiempo y el espacio con 'Studio 2054', una revolucionaria y multidimensional experiencia virtual que será retransmitirá en directo para todo el mundo el próximo viernes 27 de noviembre.

Con canciones de 'Future Nostalgia', 'Club Future Nostalgia' y de su álbum de debut Dua Lipa, el 'show es un caleidoscopio del pasado, presente y futuro en el que se dan cita lo real y lo imaginario, la adrenalina y la emoción, todo fusionado para ofrecer al público, de la mano de la plataforma digital LIVENow, una forma completamente diferente de disfrutar de una actuación desde casa, por 13,99 euros.

Grabado en directo en un enorme almacén, en 'Studio 2054' la artista británica se moverá por decorados construidos a medida: programas de televisión surrealistas, bolas de espejo, bailes sobre patines, raves delirantes, reuniones de rockeros, pistas de baile de voguing y vestidores de estilo diva. Apasionada de la moda, los estilismos de Dua llevan la firma de reconocidos diseñadores como Valentino, que mezclan modernidad con aires retros de los años 90.

Acompañada por un elenco de músicos, bailarines, patinadores, trapecistas y acróbatas, la cantante, compositora, modelo y diseñadora de moda británica de origen albano-kosovar contará además con la presencia de superestrellas invitadas para dar a los fans un espectáculo cargado de ritmo y diversión.

"Es un espectáculo que marcará un antes y un después en las actuaciones en streaming desde cualquier escenario o estudio", afirma Lara Vanjak, directora de LIVENow que con este tipo de experiencias en directo la plataforma busca "conectar a los artistas con sus fans y ayudar a descubrir algo nuevo a la gente que busca entretenimiento en directo de calidad".

Los fans de todo el mundo pueden adquirir sus entradas para entrar en el 'Studio 2054' y disfrutar del show de Dua Lipa en Full HD y sin necesidad de suscripción a través de LIVENow.

CARRERA PRECOZ

Nacida en Londres hace 25 años, Dua comenzó su carrera artística a los 14 años haciendo covers de canciones que colgaba en YouTube. En 2015 firma con la discográfica Warner Music Group con la que lanza dos sencillos: New Love y Be the One.

En el 2017 edita su disco de debut y en el 2018 gana el premio a la artista solista femenina británica y mejor artista nuevo. Su sencillo One Kiss, en dueto con Calvin Harris, alcanzó el número 1 en el Reino Unido, y se convirtió en el número 1 más largo para una artista femenina en 2018. Este 2020 ha lanzado su segundo trabajo discografico, 'Future Nostalgia'.

Feminista y defensora del colectivo LGTBI ha denunciado en multiples ocasiones el sexismo dentro de la industria musical y ha mostrado su apoyo al movimiento antirracista Black Lives Matter. También es fundadora de la Fundación Sunny Hill, una oenegé que recauda fondos para ayudar a personas con problemas económicos de Kosovo.