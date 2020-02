Ella Jay Basco: superpoder 'teen'

Con solo 13 años, ha logrado colarse en uno de los 'blockbusters' que mejor definen el espíritu 'girl power' del momento, 'Aves de presa (y la fabulosa emancipación de Harley Quinn)', una película de superheroínas dispuestas a arrasar con el sistema y el patriarcado reivindicando que son fuertes, libres y salvajes, y que no necesitan ni siquiera que aparezca el Joker en la pantalla para arrasar en la taquilla y demostrar su carisma de forma independiente dentro del universo DC.

Ella Jay Basco interpreta a la benjamina del grupo, una pequeña huérfana que ha desarrollado la habilidad del hurto y que conseguirá casualmente el diamante más preciado de toda Gotham City, por el que se ha organizado una auténtica lucha de poder en los bajos fondos. Su personaje, Cassandra Cain, sería el germen infantil de la última Batgirl.

En la vida real, su madre es coreana, su padre filipino y ambos se mudaron a Los Ángeles, donde nació la segunda de cuatro hermanos. En su familia ya había precedentes dentro del mundo de espectáculo: su padre, Derek, y sus tíos Dion y Dante Basco son actores y están preparando la película 'The fabulous filipino brothers'. Por eso, Ella, con solo 6 meses, ya estaba protagonizando anuncios, para más tarde convertirse en modelo infantil. Quizá por esa razón, no se siente intimidada por las cámaras ni por los actores consagrados con los que ha trabajado en la película, entre ellos Margot Robbie, a la que ya considera su mentora dentro del negocio.

De 'Taxi driver' a 'El profesional'

Para preparar su rol devoró todos los cómics en los que aparecía su personaje, pero quiso darle una profundidad diferente, por eso se fijó en las interpretaciones de Natalie Portman en 'El profesional (León)' y de Jodie Foster en 'Taxi Driver', dos niñas atrapadas en un mundo de adultos que aprenden a hacerse resistentes sin referentes paternos y en una urbe hostil.

Puede que sea joven, pero pertenece a una nueva generación que tiene las cosas muy claras: es feminista y cree que las mujeres pueden cambiar el mundo sin la necesidad de tener superpoderes. Además, está orgullosa de sus raíces asiáticas justo en un momento en el que la identidad racial comienza a ser un activo dentro de Hollywood.

Guitarra, ukelele y piano

La interpretación no es su única ocupación. Toca la guitarra, el ukelele y el piano, canta sus temas y compone junto a su hermano mayor, Darryl, razón por la que le gustaría parecerse a Billie Eilish por el vínculo fraterno que le une a su productor (ellos escriben canciones juntos como nosotros, dijo en su canal de YouTube Covers8). 'Middle School' es su primer álbum en el que encontramos referencias a su herencia oriental, a cómo ser una adolescente en Hollywood y a la relación entre Harley Quinn y su personaje en la película en la canción The Ballad of Cassandra Cain. Un cóctel ultrapop prometedor y pegadizo en el que también hay guiños al 'celebrity crush' de la joven, Tom Holland, el actor que encarna a Spider-Man en la franquicia de Marvel.