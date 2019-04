La escalofriante lesión de una gimnasta: se rompe las dos piernas en una caída

Una mala caída puede acabar con la carrera de un deportista. O al menos complicarla. En este caso, la lesión de Samantha Cerio tiene pinta de ser un gran obstáculo en su desarrollo.

Durante un torneo regional universitario en Estados Unidos, la gimnasta tuvo la mala suerte de caer en una difícil posición dislocándose ambas rodillas y fracturándose las piernas.

El vídeo ha dado la vuelta al mundo no solo por la escalofriante caída, sino por las muestras de dolor de la gimnasta tendida y evacuada en camilla.

Sam Cerio se despedía en sus redes sociales, asegurando que era su última noche como gimnasta y que estaría agradecida eternamente a la "familia de Auburn" por darle la oportunidad de disfrutar del deporte. "Después de 18 años dejo la tiza atrás. No podría estar más orgullosa de la persona en la que la gimnasia me ha convertido. Me ha hecho trabajar duro, ser humilde, tener dedicación Me ha desafiado en varias ocasiones y me ha puesto a prueba como persona. Quizás no ha terminado como pensé que terminaría, pero nada termina como esperas. Gracias a la familia de Auburn por darme un hogar. He tenido el privilegio de representar a este equipo los últimos cuatro años. Gracias por permitirme compartir esta pasión y ser parte de algo más grande que yo".

Apenas unas horas después de esta grave lesión, la propia gimnasta publicaba un mensaje de agradecimiento en Twitter: "Quiero agradecier al apoyo y los rezos de estas últimas horas. Lo estoy haciendo bien y estoy descansando. Desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias!"

All,

I wanted to reach out and thank everyone who has sent me encouraging messages. I truly appreciate all of the support and prayers that I have have received! I am doing well right now and getting lots of rest! From the bottom of my heart, thank you so much!